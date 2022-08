NY: 5 milioni di dollari per corsi sulla cannabis

Lo Stato di New York stanzia 5 milioni di dollari affinché le università possano offrire corsi sulla cannabis, a seguito della legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo dello scorso anno.

Mentre in Italia si perseguita persino chi aiuta i pazienti in cura con la cannabis terapeutica (v. articolo su The Hemp Club), negli USA prosegue a passi da gigante il percorso di legalizzazione tout court e, ai fini di una corretta informazione sulle molteplici proprietà e caratteristiche della pianta, l’amministrazione newyorkese elergisce lauti fondi alle università per offrire corsi sulla cannabis.

Tutto questo mentre a metà luglio Il New York State Cannabis Control Board ha promosso la cosiddetta Seeding Opportunity Initiative – iniziativa sull’opportunità di semina – con l’approvazione dei regolamenti finali per le licenze sui dispensari statali per la vendita e distribuzione condizionata di cannabis legale; la nuova regolamentazione potrebbe diventare effettiva già da mercoledì 3 agosto, permettendo ai dispensari di effettuare le prime vendite di cannabis per adulti nello Stato, entro la fine del 2022.

CHI BENEFICERÀ DEI FINANZIAMENTI PER I CORSI SULLA CANNABIS

Lunedì 18 luglio la Governatrice dello Stato di NY, Kathy Hochul, ha annunciato che 4 università dello Stato di NY si spartiranno 5 milioni di dollari in finanziamenti per supportare programmi relativi alla cannabis e offrire corsi che forniscano percorsi per l’industria della cannabis.



La prima Università selezionata, quella del distretto di Mahattan, la Borough Manhattan Community College, si aggiudicherà 2 mln di dollari; le altre 3 università statali che riceveranno 1 milione di dollari ciascuna sono lo Schenectady County Community College (SCCC), il Niagara County Community College (NCCC) e l’Orange County Community College (OCCC).

GLI SCOPI DELL’ISTITUZIONE DEI CORSI SULLA CANNABIS

Il finanziamento sosterrà programmi per creare corsi di la laurea specifici, o corsi per ottenere crediti formativi che soddisfino la necessità di competenze dei datori di lavoro locali nel settore della cannabis e i campus beneficiari del finanziamento dovranno anche collaborare con le aziende locali dell’industria della cannabis sullo sviluppo del curriculum formativo.

In una dichiarazione alla stampa, la Governatrice Hochul ha affermato che il finanziamento aiuterà “a garantire che i newyorkesi che desiderano una carriera nel settore cannabico in crescita abbiano la formazione di qualità di cui hanno bisogno per avere successo”.

La Governatrice ha inoltre aggiunto: “La diversità e l’inclusione sono ciò che rende la forza lavoro di New York una risorsa competitiva e potente, e continueremo ad adottare misure concrete per garantire che tutti abbiano l’opportunità di partecipare all’industria della cannabis“.