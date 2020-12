Nuovo studio: il Cbd potrebbe prolungare la durata di conservazione dei cibi freschi

Secondo i ricercatori della Food Quality Laboratory dell’Università della Florida del Sud, Dipartimento di Biologia Cellulare, Microbiologia e Biologia Molecolare, l’olio di CBD, se applicato sulla frutta fresca, può funzionare come conservante che inibisce la crescita di lieviti e muffe.

I ricercatori hanno applicato l’olio di CBD alla frutta fresca subito dopo il raccolto, seguita da una conservazione a 1 ° C per otto giorni e a 10 ° C per altri otto giorni. Le fragole trattate con CBD sono state valutate per la qualità visiva e la carica microbica prima e durante la conservazione e classificate in base al loro aspetto.

I risultati di questo studio hanno mostrato che l’olio di CBD è efficace nel mantenere l’aspetto visivo delle fragole e ha inibito sia la crescita di lievito che di muffa sul frutto. Inoltre le fragole trattate “avevano una qualità complessiva migliore rispetto alla frutta non trattata“, affermano gli autori dello studio.

Altri studi hanno suggerito che il CBD sia un potente antimicrobico. Un team di ricercatori australiani, a giugno, ha scoperto che il cannabinoide ha ucciso tutti i ceppi di batteri, compresi quelli che sono altamente resistenti agli antibiotici esistenti, ed è stato efficace nel trattamento di un’infezione della pelle nei topi. Inoltre, i batteri non sono diventati resistenti al CBD anche dopo essere stati esposti ad esso per 20 giorni, il periodo in cui i batteri possono diventare resistenti agli antibiotici.

Uno studio condotto dall’Università della Danimarca meridionale, pubblicato a marzo, ha utilizzato il CBD come “composto di supporto” per migliorare l’effetto dell’antibiotico contro un’infezione da stafilococco. Quando i ricercatori hanno combinato il CBD con gli antibiotici, hanno visto un effetto più potente rispetto al trattamento con i farmaci da soli e hanno notato che per uccidere un certo numero di batteri, grazie al CBD avevano bisogno di meno antibiotici.