Thailandia: il nuovo premier è un ex veterano pro cannabis



Anutin Charnvirakul è conosciuto come il politico che nel 2022 ha trasformato la Thailandia nel primo Paese del Sud-est asiatico a depenalizzare la cannabis. Allora ministro della Salute, spinse per l’uscita della pianta dalla lista delle sostanze proibite, aprendo la strada a migliaia di dispensari e a un vivace dibattito nazionale. Tre anni dopo, il suo nome torna protagonista: è lui il nuovo primo ministro, nominato ufficialmente dal re Maha Vajiralongkorn dopo l’approvazione del Parlamento.

Leader del partito Bhumjaithai, Anutin ha sempre presentato la cannabis come opportunità economica, medica e sociale. La sua campagna per la liberalizzazione, criticata da settori conservatori ma accolta con entusiasmo da imprenditori e giovani, ha plasmato la sua immagine politica. Se per alcuni resta un imprenditore-tycoon prestato alla politica, per molti altri è il volto della “svolta verde” thailandese. La sua ascesa al potere ridimensiona l’influenza della famiglia Shinawatra, aprendo una fase politica nuova e incerta.

THAILANDIA: LA CANNABIS E LE PROMESSE DI RIFORME POLITICHE

Il nuovo premier ha già annunciato che scioglierà il Parlamento entro quattro mesi per indire elezioni anticipate e promuovere un referendum costituzionale. Una linea che lo pone come figura di transizione, ma anche come garante di stabilità in un Paese scosso da crisi politiche ricorrenti. Il suo passato da promotore della cannabis lo precede: per alcuni è il simbolo di un approccio pragmatico alle riforme, per altri un politico che cavalca temi divisivi per consolidare il consenso.

La parziale legalizzazione della cannabis, con alti e bassi e tentativi di fermare il processo in corso, non ha solo cambiato il volto di Bangkok e altre grandi città, dove i dispensari sono ormai parte del paesaggio urbano, ma ha anche acceso discussioni sulla salute pubblica, sulla regolamentazione e sugli interessi economici dietro il mercato. Ora che Anutin è premier, il suo approccio alla cannabis diventa ancora più delicato: dovrà bilanciare l’apertura al settore con regole più chiare, in un Paese che resta diviso tra entusiasmo giovanile e timori conservatori.

Il compito di Anutin non sarà semplice. Oltre a gestire le tensioni sociali ed economiche, dovrà dimostrare che la sua immagine di “premier pro cannabis” non si esaurisce in un simbolo, ma può diventare motore di sviluppo e stabilità politica. In gioco non c’è solo il futuro del suo governo, ma anche il destino della rivoluzione verde che lui stesso ha innescato.