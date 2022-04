Nuovo Messico: da oggi è legale comprare cannabis

No, non è un pesce d’aprile: dovremmo avervi abituati ormai al fatto che il settore della cannabis negli USA vada a gonfie vele e il Nuovo Messico segue l’onda delle legalizzazioni inaugurata dal Colorado nel 2014: il primo Stato americano a surfare nel verde mare della Maria per uso ricreativo! Ed ecco che il Nuovo Messico è solo l’ultimo in ordine di tempo, ma siamo certi che molto presto ne seguiranno altri, perché ormai quest’onda negli States pare davvero inarrestabile.

Da oggi anche in Nuovo Messico, dopo aver già approvato l’uso terapeutico e quello ricreativo, sarà definitivamente consentito anche acquisto della marijuana: alcuni rivenditori selezionati inizieranno a vendere cannabis e prodotti a base di cannabis a persone di età pari o superiore a 21 anni da oggi, venerdì 1 aprile: primo giorno in cui le vendite per gli adulti saranno legalmente consentite.

Già lo scorso anno i legislatori statali avevano approvato la House Bill 2: The Cannabis Regulation Act, che consentiva agli adulti di possedere e coltivare cannabis in casa, e che ha anche stabilito un quadro e una tempistica per la produzione commerciale e la vendita al dettaglio di prodotti a base di cannabis. Secondo la legge, da oggi la popolazione adulta potrà acquistare legalmente fino a due once (circa 56 g., ndr) di marijuana e/o fino a 16 grammi di prodotti a base di cannabis da rivenditori autorizzati.

NUOVO MESSICO: QUASI 100 LICENZE PER PRODUTTORI E RIVENDITORI DI CANNABIS

Secondo Victor Reyes, vicedirettore della divisione di controllo della cannabis dello Stato, l’agenzia ha già rilasciato quasi 100 licenze per produttori e rivenditori di cannabis. Continua quindi inesorabilmente a crescere questo mercato già florido, che, solo negli USA, l’anno scorso ha fatto registrare una crescita del 33%, attestandosi come il settore che crea più posti di lavoro in assoluto! Nel Nuovo Messico si stima che la legalizzazione del consumo della cannabis creerà ben 11mila nuovi posti di lavoro entro cinque anni.

I funzionari statali stanno anche adottando misure per consentire ad alcune tribù di nativi americani di richiedere una licenza statale per impegnarsi in attività legate alla cannabis, sollevandole dalla legge federale a cui sono normalmente soggette queste comunità. I Pueblos di Picuris e Pojoaque hanno infatti firmato un accordo intergovernativo con il New Mexico che consente loro di regolamentare le proprie imprese nel settore della marijuana che operano all’interno delle loro comunità e di richiedere licenze statali per qualsiasi attività che condurrebbero al di fuori delle terre tribali.

Articolo a cura di Veronica Tarozzi