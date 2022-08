GIZEH è in costante evoluzione e miglioramento, e grazie all’instancabile lavoro del reparto R&S, ha da poco lanciato i nuovi filtri ai carboni attivi, i GIZEH BLACK ACTIVE FILTER, disponibili nelle tabaccherie d’Italia in comode confezioni da 10 pezzi.

Questi nuovi filtri contengono carboni attivi selezionati di alta qualità, ricavati dai gusci delle noci di cocco, che avendo un elevato grado di porosità permettono di trattenere una maggiore quantità di particelle dannose (come quelle del tabacco) rispetto ai tradizionali filtri ai carboni attivi, riducendone l’inalazione e lasciando invece passare tutte le altre molecole (come i terpeni).

I GIZEH BLACK ACTIVE FILTER esaltano rigorosamente l’aroma e rendono l’odore più gradevole ma senza modificare il gusto e l’esperienza della fumata.



Questi filtri hanno delle rifiniture in ceramica in entrambi i lati, che prevengono il surriscaldamento durante la fumata, mantenendola fresca e permettendo un perfetto flusso d’aria e un sapore equilibrato, sempre fresco e soprattutto inalterato.

Semplici da utilizzare perché possono essere inseriti da entrambi i lati e possono essere riutilizzati fino a 3 volte!

Inoltre sono 100% plastic free, realizzati totalmente con materiali organici per un minore impatto sull’ambiente.

A differenza dei classici filtrini di carta, i GIZEH BLACK ACTIVE FILTER sono pronti all’uso e non si inumidiscono a contatto con le labbra durante la fumata, per questo motivo risultano igienici e duraturi. La loro dimensione, con un diametro di 6 mm e una lunghezza di 27mm, è ideale per una rollata dalla forma perfetta ed è ottimizzata per essere usati insieme alle cartine GIZEH King Size, realizzate con fibra di canapa organica e di cellulosa e con la colla di origine vegetale: anche in questo caso si conferma il grande impegno di GIZEH per la sostenibilità e l’utilizzo di materiali organici e riciclabili.

Una continua sfida verso l’eccellenza e un secolo di esperienza hanno portato alla nascita di questa linea di prodotti qualitativamente superiori: ogni singolo prodotto della linea GIZEH Black supera più di 30 controlli qualitativi per offrirti il piacere che meriti.

Cosa aspetti, quindi? Cercali nei tabaccai di tutto lo stivale o richiedili al tuo tabaccaio di fiducia.

Tutte le informazioni su www.gizeh-online.com.