Nuove varietà Sweet Seeds® per il 2021: un menu per i grower gourmet

Abbiamo sempre fatto del nostro meglio per essere un passo avanti. Una delle nostre principali caratteristiche è lo stretto rapporto con il cliente, oltre a essere capaci di offrire un prodotto di alta qualità. E quest’anno non poteva essere altrimenti. Ve lo meritate.

Per iniziare vi presentiamo una magnifica varietà del menu: Runtz XL Auto® (SWS88). Una deliziosa pianta autofiorente di sesta generazione con aromi fruttati e dolci, di grandi dimensioni e con un’eccellente produzione di cime e tricomi. Questa varietà è l’ibrido risultante dell’incrocio tra Runtz, uno strain molto potente e aromatico della West Coast americana, e la nostra acclamata Sweet Gelato Auto® (SWS76), una pianta di medie dimensioni, estremamente facile da coltivare e capace di regalare rese eccezionali. Ideale per divertirsi ma anche adatta per ambienti più rilassati.

Ora è il turno della nostra bella Red Gorilla Girl XL Auto® (SWS89), una varietà autofiorente ‘Super Strong’ che entra a far parte delle nostre famose genetiche dal “Fiore Rosso” (The Red Family). Per creare questa bellezza abbiamo incrociato la nostra amata Gorilla Girl XL Auto® (SWS82) con Bloody Skunk Auto® (SWS44). L’abbondante produzione di cime compatte e appiccicose come caramelle, avvolte in un manto rosso di antocianine, è insuperabilmente attraente per chiunque coltivi questa pianta. Essa ha un sapore molto intenso con un tocco citrico e un dolce aroma di spezie.

Aggiungiamo più colore al nostro menu con Red Strawberry Banana Auto® (SWS90), una varietà autofiorente dal fiore rosso che nasce dall’incrocio del nostro clone élite di Strawberry Banana con la famosa Red Poison Auto® (SWS39). Anche questa nuova varietà entra a far parte della nostra “The Red Family” visto che il 75% degli esemplari mostra dei bei colori rossi e viola su infiorescenze e foglie. L’effetto è rilassante, l’ideale per la contemplazione e, se siete in compagnia di qualche buon amico, le risate sono assicurate.

A questo punto facciamo una pausa per presentarvi il nostro primo strain autofiorente di settima generazione. Vogliamo mostrarvi la vigorosa Bruce Banner Auto® (SWS91). Nello sviluppare questa varietà abbiamo combinato l’originale Bruce Banner del Colorado con la nostra selezione di Gorilla Girl XL Auto®. Le cime sono dure e compatte, piene di abbondante resina e caratterizzate da un odore selvatico molto gradevole, con aromi fruttati e floreali e con un tocco diesel. Produce un effetto piuttosto positivo e allegro.

Ora è il momento del dessert: Sweet Cherry Pie® (SWS92). Questa varietà dipendente dal fotoperiodo è l’ibrido risultante dal crossing di Cherry Pie e Gelato. Gli aromi comprendono note di frutta matura, ciliege e biscotti appena sfornati su uno sfondo acido e terroso. L’effetto è potente, visto che la pianta sfiora il 25% di THC, ma allo stesso tempo è molto ben bilanciato e creativo. Alcuni esemplari possono sviluppare tonalità rosse e violacee sulle infiorescenze.

Giungiamo alla fine di questo tributo con un’altra varietà che è qui per restare e che vincerà sicuramente molti premi. Dall’incrocio tra il nostro clone élite di Purple Punch e un altro clone di Star Killer, entrambe genetiche di grande rilevanza, nasce la straordinaria Purple Punch OG® (SWS93), un meraviglioso strain con cui abbiamo cercato di creare la varietà indica perfetta. L’effetto è molto rilassante e calmante, perfetto per concludere la giornata in modalità zero stress.

Sweet Seeds® condivide con voi la migliore selezione e, come sempre, la migliore energia per questo nuovo anno. Speriamo che il nostro menu 2021 sia di vostro gradimento e riempia i vostri giardini. Vi aspettiamo sui nostri canali social e nei vostri growshop preferiti.

Dolci raccolti!

a cura di Sweet Seeds