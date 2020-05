Novità stupefacenti su Idroponica.it: lampade Quantum Board e CMH 600

Basta navigare sul sito di Idroponica.it per notare due importanti novità dedicate a chi coltiva: la super lampada Quantum Board e la nuovissima CMH 600.

Super efficiente, pratica e facile da gestire, la Quantum Board è l’ultima innovativa lampada LED lanciata sul mercato da Sonlight. Ideata per soddisfare le necessità e le aspettative dei coltivatori più esigenti, questa nuovissima lampada LED è caratterizzata da un design ultra compatto e da uno spessore di appena due centimetri, per un peso complessivo di poco più di due chilogrammi. Questa lampada consente di coltivare in modo pratico ed efficiente anche in spazi ridotti e in ambienti molto bassi, come – ad esempio – le grow box dalle piccole dimensioni.

Sviluppata con le più recenti tecnologie di illuminazione, la Quantum Board rappresenta l’ultima generazione delle lampade LED fitostimolanti e vanta numerosi anni di studio. Grazie alla tecnologia impiegata per la sua realizzazione, infatti, è possibile regolarla secondo le proprie esigenze, grazie a un potenziometro precablato al driver della lampada, che permette di gestire la luminosità in base alle esigenze delle piante e alla fase di sviluppo. Ad esempio, nei primi giorni della propagazione, è bene impostarla al 20%, nel periodo di vegetativa dovrebbe essere al 50/90%, mentre nel periodo di fioritura al 100%.

Vantaggi della Quantum Board

Oltre al grande risparmio energetico rispetto alle lampade HPS, MH o Agro a scarica – che si traduce in una bolletta più leggera e, quindi, in un risparmio economico – uno dei grandi vantaggi dell’innovativa lampada a LED Quantum Board è anche nella ridotta quantità di calore che viene generato nel periodo in cui è accesa. A differenza di altre tipologie di lampade, questa riduce drasticamente il calore prodotto e permette – di conseguenza – di risparmiare in modo significativo nel sistema di trattamento dell’aria. Grazie all’innovativo design, infatti, il calore della lampada viene distribuito al meglio, senza la necessità di ricorrere alle ventole. Inoltre, non produce rumore e dura tantissime ore senza perdere l’efficienza iniziale. I LED grow sono forniti di tutto il necessario e sono precablati: basta solo collegarli alla corrente e sono immediatamente pronti per l’utilizzo.

Grazie ai suoi componenti, la Quantum Board riesce a garantire prestazioni senza precedenti per una lampada LED così piccola: 150W di consumo per un output di 300W (rispetto una HID), un PPFD >2000 umol/m2/s con un flusso continuo di 22500 lumen.

Altra novità da non perdere è la lampada di ultima generazione Sonlight CMH/LEC 600W Full Spectrum, ideale per tutto il ciclo vitale delle piante. È caratterizzata da un bulbo a doppio vetro a scarica di metallo ad alogenuri metallici (CDM) e offre uno spettro luminoso vicinissimo a quello della luce solare naturale (ancora meglio rispetto ai sistemi HID a scarica ad alta intensità, HPS, MH). Questa innovativa lampada fornisce prestazioni di luce ottimali ed è studiata per migliorare e potenziare il vigore naturale delle piante coltivate.

