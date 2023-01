Le novità di Silent Seeds per questo nuovo anno

Silent seeds, erede ufficiale della Dinafem Seeds, dopo anni di duro lavoro è pronta ad inaugurare il nuovo anno con tante novità. La seedbank punta a rappresentare e preservare tutti i valori della precedente avventura tra cui riportare sul mercato semi di cannabis da collezione di altissima qualità, compresi i grandi classici iconici, e continuare a innovare, mantenendo uno spirito avanguardista nella selezione delle genetiche di cannabis. Per scoprire le novità e il grande lavoro di Silent Seeds abbiamo parlato con i fondatori.

Silent Seeds è nata nel 2021 ma ha 20 anni di esperienza, visto che parte del team proviene dalla popolare Dinafem Seeds. Avete mantenuto lo stesso spirito e metodo di lavoro?

Hai detto bene, Silent Seeds beneficia integralmente del patrimonio Dinafem. Ognuno di noi ci ha infatti lavorato per almeno 10 anni, quindi conosciamo perfettamente tutti gli anelli della catena, le problematiche e le soluzioni. La nostra principale forza deriva dall’essere stati formati in una grande azienda come quella, leader del settore per oltre 15 anni. Da aggiungere che uno dei maggiori privilegi di aver lavorato in Dinafem era che non venivano posti limiti alla nostra fame di conoscenza. Quindi pur lavorando in comunicazione e marketing, per esempio, si poteva assistere e partecipare attivamente al breeding o ad altre funzioni. Un modus operandi gestionale orizzontale e trasversale, senza dubbio innovativo ed efficace. Sia la struttura che la proprietà non sono più le stesse. Non dobbiamo dimenticare che gli ex titolari stanno affrontando seri problemi in quanto accusati dalle più alte autorità giudiziarie in Spagna. Silent Seeds è quindi una nuova azienda a sé stante, ma che ha ricevuto piena e legittima approvazione morale da parte dei fondatori di Dinafem.

Siete riusciti a riportare nel catalogo attuale alcuni dei grandi classici di Dinafem…

Sì, è esatto! Siamo riusciti a mantenere alcune delle classiche varietà iconiche come Moby Dick, Original Amnesia, Critical+, Critical Jack, Critical+ 2.0 o anche White Widow e OG Kush in versione femminizzata fotoperiodica. Per quanto riguarda le versioni autofiorenti, manteniamo le mitiche Moby Dick Auto, Critical+ 2.0 Auto e Critical Jack Auto, varietà automatiche immancabili che hanno davvero marcato il settore nell’ultimo decennio. Siamo orgogliosi di poter continuare a commercializzare questi ceppi genetici originali, e di mantenere la qualità dei nostri prodotti e servizi, nonché i valori intrinsechi del marchio che abbiamo contribuito a costruire nel corso degli anni.

Siete sempre in Spagna? Com’è la situazione politica?

No, non abbiamo più la sede in Spagna perché secondo noi è diventata il paese più instabile d’Europa in termini di politica sulla cannabis. La nostra sede centrale si trova a Rotterdam, nei Paesi Bassi, che da tempo ha una politica relativamente più aperta riguardo la cannabis.

Con quali criteri portate avanti le selezioni delle varietà? Vi basate sulle caratteristiche della pianta (resistenza, forza ecc.) o su quelle del prodotto finito (terpeni ecc.)?

Siamo molto esigenti sulle qualità complessive delle varietà che creiamo e immettiamo sul mercato. Crediamo che questo sia un nostro dovere, perché sia i nostri affezionati clienti che i nuovi arrivati sono alla ricerca di ibridi con qualità molto complete. Al giorno d’oggi, è necessario offrire al pubblico ibridi di cannabis vigorosi, geneticamente stabili, resistenti alle malattie e ai parassiti, abbastanza veloci, produttivi e la cui qualità di aroma, gusto ed effetto siano in grado di produrre un’esperienza sensoriale indimenticabile. Il pubblico è sempre più istruito sull’argomento, il livello di esigenza non è lo stesso del passato.

Qual è attualmente il miglior strain del vostro catalogo?

Siamo particolarmente orgogliosi della nostra B-45, che è il risultato di una collaborazione tra il mitico rapper francese “BOOBA”. La B-45 è chiaramente una varietà di cannabis rappresentativa della tendenza esotica statunitense di alta qualità presente nei dispensari californiani. È un ibrido di cannabis moderno, vigoroso e stabile le cui numerose qualità organolettiche stanno deliziando sempre più coltivatori e degustatori a livello internazionale. Il suo profilo aromatico unico, che fonde sottilmente note di pasticceria gourmet con una delicata tendenza agrumata, tra finger lime e arancia di Valencia, è semplicemente delizioso e non lascia nessuno indifferente! Quando apri una busta di B-45, i tuoi sensi si attivano immediatamente risvegliando un feroce desiderio di provarla!

Inoltre, abbiamo lanciato 5 nuove varietà in collaborazione con il leggendario breeder californiano SHERBINSKIS, che non è altro che il creatore delle mitiche varietà Gelato, Sunset Sherbet, Açaí Berry Gelato, Pink Panties ecc. Genetiche di altissima qualità ora disponibili a tutti gli appassionati…. la California a portata di mano!