Norvegia: disobbedienza civile per la cannabis

Una disobbedienza civile davanti al Parlamento norvegese in cui viene chiesto agli attivisti di portare semi, piante e fiori di cannabis per protestare contro le politiche governative in tema cannabis, andrà in scena il prossimo 22 settembre.

L’azione è stata organizzata da due associazioni, l’Alleanza per le Politiche sulle Droghe Orientate ai Diritti (AROD) e l’Associazione dei Pazienti per l’Uso Sicuro della Cannabis (PASCAN) che, nelle parole di Roar Mikalsen che è il leader della AROD e ha scritto un articolo per spiegare la protesta su Cannabis Culture, “useranno la disobbedienza civile per far luce sul problema della coltivazione della cannabis e dell’incarcerazione arbitraria, poiché il giudizio e la pratica della polizia norvegese si sono dimostrati imprevedibili e sproporzionati”.

Il momento è delicato perché in Norvegia si sta affrontando un dibattito sugli stupefacenti e secondo Mikalsen, se da una parte: “La commissione reale norvegese sulla riforma delle droghe ha giudicato insufficienti i criteri di punizione”, dall’altra “Il governo norvegese non rifiuterà le premesse del proibizionismo”.

NORVEGIA: CITTADINI PERSEGUITATI PER LA CANNABIS

Il punto di partenza è che secondo Mikalsen accadde spesso che “i cittadini che detengono piante di cannabis, anche semi, vengano perseguiti per diversi chili di prodotto finito. La polizia può includere foglie e rametti, che sono materiale non fumabile, e su questa base le persone vengono condannate a mesi e anni di carcere”. Ecco perché l’anno scorso l’associazione AROD aveva organizzato un’altra disobbedienza civile, mettendo in mostra piante di cannabis prima della fioritura davanti principale stazione di polizia di Oslo. In assenza dei fiori, la procura non aveva voluto procedere con le accuse.

“Perché vivere con valori di soglia così bassi da costringere gli utenti a confrontarsi quasi quotidianamente con i criminali? Perché non garantire sostanze controllate di qualità? È ragionevole esporre gli utenti ai problemi di un mercato criminale o la società sarebbe meglio servita da un mercato regolamentato?”. Queste sono le domande alle quali gli attivisti norvegesi chiedono risposte e secondo Mikalsen, “la responsabilità di una politica che ogni anno costa 6,5 miliardi di corone norvegesi, migliaia di anni di carcere e centinaia di vite, dovrebbe essere una richiesta pubblica. Diversi politici hanno deciso di sostenere questa missione e noi preghiamo per una risposta che garantisca lo stato di diritto”.