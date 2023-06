Questa varietà autofiorente della World Of Seeds è stata ottenuta incrociando due classiche genetiche di successo: la Northern Light con la Big Bud Ryder, qualità nota per le sue grandi cime.



Per ottenere l’autofiorente perfetta abbiamo incrociato entrambe le genetiche separatamente con ruderalis per quattro generazioni e solo dopo aver selezionato i migliori esemplari di entrambe le varietà, le abbiamo incrociate tra loro.



Questa pianta è adatta sia per la coltivazione outdoor che indoor grazie alle sue dimensioni che, in alcuni casi, raggiunge i 170 cm all’aperto e i 130 cm all’interno.

Inoltre la sua forma ricorda quella di una colonna, da cui partono diversi rami secondari con magnifiche cime. Ha una chioma perfetta e molto simmetrica, tutti i rami crescono alla stessa altezza. Non diventa eccessivamente larga.



L’aroma e il sapore della Northern Light x Big Bud Ryder ti trasporteranno fino ai Caraibi.

I suoi boccioli grandi e ricoperti di cristalli di resina emanano un profumo citrico fruttato dolce molto forte, come mandarino o ananas che ti faranno innamorare.

Senza dubbio, questa pluripremiata varietà autofiorente è una scelta perfetta per i gourmand della marijuana.



Al termine della fioritura, questa pianta ha solitamente boccioli di un colore violaceo.

Poiché la sua fioritura non dipende dal fotoperiodo, può essere coltivata in diversi periodi dell’anno all’aperto, anche se i suoi raccolti dipenderanno dalle condizioni ambientali.

Per ottenere due o tre raccolti outdoor all’anno un buon metodo può essere quello di fare la prima semina appena inizia il bel tempo per poi ripeterla qualche giorno prima del primo raccolto. Alcuni coltivatori riescono a fare anche più raccolti, ma in condizioni climatiche peggiori queste colture tendono ad essere meno produttive.



Per la coltivazione indoor il nostro consiglio è quello di mantenere circa 20 ore di luce e 4 ore di buio per l’intero ciclo. Questa pianta ha un effetto narcotico molto intenso e duraturo, che vi darà una sensazione di relax fisico e mentale, perfetto per trascorrere una piacevole serata con gli amici.

Infine è da sottolineare che questa varietà è altamente resistente alle muffe e ai parassiti quindi, se questo è un tuo problema, questa pianta è sicuramente un’ottima scelta.



Northern Light x Big Bud Ryder è la nostra varietà autofiorente con il maggior valore medicinale, con un effetto di rilassamento molto piacevole. Sicuramente questo nuova generazione di piante autofiorenti farà parlare molto di sé. Hai bisogno di altri motivi per provarla?

Per saperne di più www.worldofseeds.com.