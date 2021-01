Non solo hi-tech: ecovillaggi crescono

Per le nostre sfide con il futuro, non abbiamo solo bisogno di nuove idee e tecnologie, ma anche di non perdere memoria o riscoprire quegli strumenti che in passato hanno portato benefici al genere umano sotto diversi aspetti. Partiti decenni fa come semplici e sporadici esperimenti sociali, gli ecovillaggi stanno oggi diventando in tutto il mondo espressione reale di un futuro alternativo possibile, basato sui principi della coesistenza, della consapevolezza e delle scelte etiche ed ecologiche.

Sempre più sono i progetti di community interessate a vivere rispettando l’ambiente, condividendo un percorso olistico e privilegiando un’alimentazione biologica, senza per questo vivere in vecchi ruderi isolandosi dal mondo e bannando la tecnologia dalla propria vita. Si tratta piuttosto di rifiutare di esserne travolti e di farne un uso consapevole, mentre si ricerca l’armonia con la natura in una visione di mondo partecipativa e cooperativa ad impatto ambientale minimo. Un esempio in grado di traghettare l’immagine dell’ecovillaggio nel futuro è senza dubbio Villaggio Munay Paradise (munayfundacioncanaria.com), ma ciascuno navigando nel web può trovare quello più adatto per sé. In Italia c’è una associazione, Rive, che li riunisce a cui rivolgersi per informazioni (ecovillaggi.it).

In una società profondamente individualistica, l’idea di vivere insieme condividendo professionalità, esperienze, affetti, risorse economiche e intellettuali può rappresentare una svolta sociale e personale. Sotto tutti i punti di vista una rivoluzione.