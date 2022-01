Non comprare niente: guida pratica al consumo consapevole – L. Clark e Rebecca Rockfeller

Cosa significa non comprare niente? In parole povere, è una filosofia che sostiene che la chiave per una vita felice, ricca di senso e di abbondanza in un pianeta in salute sia perseguire ogni possibile alternativa prima di acquistare qualcosa che si desidera o di cui si ha bisogno. Questa è una filosofia di vita che le due autrici americane hanno chiamato “Buy Nothing Project” e che si ispira all’economia del dono, un’economia diversa da quella cui siamo abituati.

In questo caso le persone condividono e mettono in comune le risorse, per imparare ad acquistare di meno e aumentare lo scambio di prodotti e risorse tra loro, così da limitare gli sprechi e l’accumulo di oggetti inutili in casa, pur senza farsi mancare nessuna comodità. In questo modello alternativo i membri della comunità “chiedono” ciò che desiderano invece di comprarlo e “donano” i loro oggetti usati invece di buttarli via.

Quel che propone il progetto Non Comprare Niente è un radicale cambiamento di mentalità e leggendo questo libro edito in Italia da Punto d’Incontro, torna in mente quel vecchio adagio che dice: «I rifiuti di un uomo sono il tesoro di un altro.» Conosciamo tutti le tre R contro il consumismo: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare. Questo libro ne aggiunge un’altra, che viene prima di tutte: Rifiutare, dire no al superfluo.