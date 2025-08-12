“Non possiamo arrenderci, dobbiamo sostenere la canapa italiana”

In un momento delicatissimo per tutto il settore della canapa italiana, c’è una parlamentare europea che, a Bruxelles così come nel nostro Paese, si sta battendo in ogni modo possibile per salvare le aziende, i progetti e le filiere sviluppate in questi anni di duro lavoro, dagli effetti nefasti del decreto Sicurezza.

Mentre il governo immaginava di spazzare via un intero settore agricolo e commerciale con l’emendamento al decreto, l’unico risultato è stato quello di creare ancora più incertezza nelle persone comuni, negli investitori, e nei professionisti di settore. Che però, in larga parte non si sono lasciati scoraggiare, e portano avanti le proprie attività in modo completamente legale, come previsto dal diritto comunitario e dalla legge di settore – la 242 del 2016 – che autorizzata l’utilizzo di tutta la pianta.

Parliamo di agricoltori che coltivano varietà di canapa del tutto legali, in Italia e in Europa, e che ne utilizzano delle parti come semi, fusto, foglie e fiori, per il proprio settore di riferimento, e di commercianti che rivendono i prodotti che se ne ricavano.

A tenere alta l’attenzione su queste tematiche c’è Cristina Guarda, parlamentare europea di AVS, che l’argomento lo conosce bene perché, quando la canapa fu introdotta nella sua Regione, il Veneto, lei era consigliera regionale e aveva contribuito alla creazione della legge Regionale sulla canapa industriale in Veneto. Il Veneto è anche la Regione che, più delle altre, ha cercato un confronto con il governo sull’emendamento canapa del decreto Sicurezza, approvando una risoluzione per chiedere al Parlamento di cambiare la legge, dopo che, durante l’ultima conferenza delle Regioni, tutte, comprese le 14 di centro-destra, si erano dette contrarie al provvedimento. L’ultima in ordine di tempo è stata la Puglia, che di recente ha approvato una mozione per tutelare la filiera.

L’abbiamo raggiunta per intervistarla e capire come si stia evolvendo la situazione a livello istituzionale.

Anche il Parlamento europeo si è schierato a favore della canapa industriale, spiegando che “la coltivazione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dell’intera pianta di canapa per fini industriali devono essere legali in tutta l’UE”, grazie a un emendamento da lei presentato e al lavoro che ne è conseguito. Cosa possiamo aspettarci?

È un passo avanti decisivo. Il Parlamento europeo ha riconosciuto il valore economico, agricolo e industriale della canapa, chiedendo che la coltivazione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dell’intera pianta siano legali in tutta l’UE. Inoltre, ha proposto una soglia unica di THC allo 0,5%, che supera le attuali frammentazioni normative tra Stati membri. Questo crea le basi per una filiera europea armonizzata, competitiva e sostenibile. L’impegno politico votato dal Parlamento – con l’emendamento proposto da me, Renew, e The Left – non ha valore legislativo immediato, ma ha già prodotto i primi effetti: nella nuova proposta sulla Politica agricola comune, presentata la scorsa settimana, tra le (poche) cose buone ci sono alcune disposizioni finalizzate a confermare esplicitamente che tutte le parti della pianta di canapa possono essere utilizzate.

Il problema è che la nuova PAC entrerà in vigore nel 2028, è corretto?

Sì, non prima. Quindi il settore rischia di dover attendere anni per beneficiare di un quadro giuridico chiaro e condiviso. Ecco perché è essenziale accelerare su altri fronti. Visto che siamo tutti d’accordo, tra Parlamento e Commissione, che senso aspettare il 2028?

A maggio lei ha presentato un emendamento nell’ambito delle nuove misure dell’Organizzazione Comune di Mercati agricoli (OCM) al vaglio della commissione AGRI, per introdurre una definizione chiara del fiore di canapa come prodotto agricolo. Quali sono le tempistiche? E come cambierebbe la situazione?

L’emendamento, che è stato depositato da tutto il gruppo Greens, mira superare le ambiguità legislative che oggi penalizzano la filiera. Se approvato, introdurrebbe una definizione chiara del fiore di canapa come prodotto agricolo, rendendo illegittimo qualsiasi divieto sulla sua coltivazione, raccolta e lavorazione. Questo annullerebbe immediatamente gli effetti del decreto Sicurezza e offrirebbe una cornice giuridica certa alla filiera italiana, senza dover attendere il 2028. Il primo voto è atteso in commissione Agricoltura ai primi di settembre: se l’emendamento otterrà la maggioranza, potrebbe diventare operativo già entro l’estate prossima.

Nel frattempo le associazioni di settore si sono mobilitate presso la Commissione Peti, che, visto che il decreto Sicurezza non era ancora entrato in vigore, si era limitata a mandare una lettera al governo. Ora che è legge dello Stato cosa può accadere? Si può immaginare una procedura di infrazione contro l’Italia?

Sì, è possibile. La Commissione Petizioni ha accolto la petizione delle associazioni e ha avviato un’indagine preliminare. Ora che il decreto è legge, la sua compatibilità con il diritto europeo è sotto esame. Se verrà accertata una violazione del Trattato sul Funzionamento dell’UE, in particolare degli articoli 34 e 36 sulla libera circolazione delle merci, l’Italia potrebbe essere soggetta a una procedura d’infrazione. La Commissione europea può intervenire richiedendo chiarimenti e, in mancanza di risposte adeguate da parte del governo, aprire una procedura formale che nella maggior parte dei casi porta ad un aggiustamento normativo.

Di recente la Corte di Cassazione, in una relazione, ha demolito l’impianto di tutto il decreto Sicurezza, e l’emendamento canapa in particolare, scrivendo che non ha efficacia drogante, che è stato violato il patto tra cittadini e istituzioni, e che viola il diritto europeo. Eppure in Italia assistiamo nuovamente a perquisizioni e sequestri ai negozianti. Cosa serve per cambiare davvero le cose?

Serve una svolta politica e istituzionale. La Corte di Cassazione è stata chiarissima e tuttavia, finché la norma resta vigente, la filiera è esposta a rischi intollerabili. È necessario che il Parlamento italiano modifichi la legge, che le istituzioni europee si facciano sentire, e che i tribunali nazionali inizino a disapplicare le norme in contrasto con il diritto UE. Ma soprattutto, non possiamo arrenderci: dobbiamo sostenere in ogni modo il settore della canapa, una realtà da 3mila imprese e 30 mila lavoratrici e lavoratori, giovani che stanno portando innovazione in agricoltura.