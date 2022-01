New York: gli hotel cannabis friendly per fumare durante la quarantena per Covid



Se capitate a New York e dovrete passare la quarantena in uno dei Covid hotel che sono stati messi a disposizione per questo scopo, sappiate che potete portare con voi e consumare sul posto la vostra cannabis.

La notizia è stata raccontata direttamente dal New York Post, dopo che una giornalista è andata a verificare come funziona il processo e, appena entrata al LaGuardia Plaza Hotel, ha trovato un 21 enne con un bong arancione che fumava cannabis accanto all’ingresso.

Il ragazzo ha raccontato che, appena arrivato, gli è stato chiesto se avesse con sé dell’erba. Alla risposta affermativa, la cannabis è stata pesata e sigillata, per essergli poi restituita durante le 3 pause al giorno previste proprio per fumare.

Quarantena a New York: cannabis sì, ma alcol no

“Ti permettono di portare la marijuana in quarantena con te, ma non ti permettono di portare alcolici”, ha spiegato Martin, 21 anni, manager di una caffetteria in quarantena per non infettare i suoi compagni di stanza, che si è detto grato di poter continuare a fumare. “È bello rilassarsi quando sono bloccato in una stanza… da solo per cinque giorni”, ha detto.

Da quello che riferisce la testata americana circa il 65% dei circa 420 ospiti dell’hotel, e di un vicino Holiday Inn di New York, sono fumatori di erba, e le infermiere presenti negli alberghi accompagnano i fumatori nelle loro pause.

Il sistema di quarantena negli hotel, che è stato reso in piedi dall’inizio della pandemia nel 2020 per cercare di fermare la diffusione del virus, è completamente gratuito e comprende la sistemazione nell’hotel per un massimo di 10 giorni, il trasporto per arrivarci e 3 pasti al giorno. L’erba non è compresa, ognuno deve portare la sua!