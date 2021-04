Il New Mexico è il 17esimo Stato americano a legalizzare l’uso ricreativo di cannabis

Lo stesso giorno in cui il governatore di New York Andrew Cuomo ha firmato il disegno di legge sull’uso della cannabis a scopo ricreativo, i legislatori del New Mexico hanno approvato un disegno di legge per la legalizzazione della cannabis.

Il New Mexico lavora da anni per la legalizzazione, già nel 2019 aveva depenalizzato il consumo di cannabis, la governatrice Michelle Lujan Grisham ha sostenuto la riforma sulla cannabis sin dalla sua nomina ed ha dichiarato di essere pronta a sottoscrivere il disegno di legge il prima possibile; ha infatti convocato una sessione legislativa speciale incentrata esclusivamente sulla riforma della cannabis.

Appena due giorni dopo l’inizio della sessione, i legislatori hanno approvato tre progetti di legge e li hanno inviati alla scrivania del governatore. Il primo pone fine ufficialmente al divieto di cannabis nel New Mexico, chiunque abbia più di 21 anni potrà ora possedere fino a due once di erba (circa 56 grammi), 16 grammi di concentrati e 800 mg di edibili. Gli adulti possono anche coltivare fino a sei piante di cannabis, o 12 per famiglia, ma non possono vendere o barattare l’erba che coltivano. Non ci sarà alcun limite al numero totale di aziende e saranno consentite anche piccole microimprese.

Il secondo disegno di legge istituirebbe un sistema per la revisione e l’eliminazione delle precedenti condanne per cannabis dai casellari giudiziari, mentre il terzo assicura i finanziamenti statali per regolamentare la nuova industria della cannabis.

Come ultimo passaggio questi disegni di legge devono essere firmati dalla governatrice Lujan Grisham, ma lei ha già indicato di essere molto felice di farlo. “Questa è una vittoria significativa per il New Mexico”, ha detto il governatore in un comunicato. “I lavoratori trarranno vantaggio dall’opportunità di costruire carriere in questa nuova economia. Gli imprenditori trarranno vantaggio dall’opportunità di creare nuove imprese redditizie “.

Il New Mexico diventerebbe così il diciassettesimo stato degli Stati Uniti a legalizzare la cannabis per uso adulto, ma sembra probabile che una querelle legale in Sud Dakota ridurrà quel numero a 16. Solo per poco poiché i legislatori della Virginia hanno approvato una legge sull’uso ricreativo, e il governatore Ralph Northam sta lavorando affinché questo disegno di legge abbia decorso effettivo già quest’anno.