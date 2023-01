NaturalExpo, 16 anni di benessere e armonia

NaturalExpo è un evento divulgativo e sociale ancor prima che commerciale! Alla Fiera di Forlì si potranno incontrare una folta schiera di operatori olistici ed esperti in svariate discipline che con trattamenti e stimoli inediti aiuteranno i visitatori a migliorare la qualità della vita, arricchendosi in sapienza, conoscenza e sensibilità.

La manifestazione organizzata da Romagna Fiere, si articola nei settori VitaeCasa, BioBeautyFashion, AnimaCreativa e RitornoAlleOrigini con alimentazione bio e senza glutine, cosmesi naturale e biologica, abbigliamento etico ed etnico, artigianato creativo, e prodotti equo-solidali e a km 0.

Anche quest’anno il Canapa Corner sarà uno dei fulcri della 16ª edizione di NaturalExpo. Uno spazio espositivo dove saranno fornite tutte le informazioni possibili sui prodotti, le innovazioni, le prospettive di mercato e i più recenti risultati dell’uso della canapa in ambito medico, farmaceutico, gastronomico e industriale. Un utilizzo eco-sostenibile di quella che a tutti gli effetti è una importante risorsa.

Non mancheranno i momenti formativi condotti da professionisti di fama internazionale. Nel ricco programma spiccano la presenza di Matteo Gracis, giornalista indipendente e libero pensatore che sabato 18 dalle 11 parlerà del pensiero critico e del beneficio del dubbio, del dottor Piero Mozzi, celebre per la sua dieta dei gruppi sanguigni, con Ilaria Moretti-Miss Positive e, inoltre, Gabriella Mereu e in collegamento Claudia Rainville, famosa per i suoi studi e i suoi libri che trattano i sintomi come messaggi.

Nello spazio “La Musica che cura, il Ballo che guarisce” si potranno sperimentare il potere benefico e curativo del ballo e la musicoterapia con esperti in questo campo come Luca Vignali, Rino Capitanata e Thea Crudi con i mantra indiani.

Ci sarà, come sempre, uno spazio per i Monaci Tibetani con la costruzione e la dissoluzione del meraviglioso mandala per la pace; e poi le mostre fotografiche e la raccolta fondi per il progetto BiketoSchool e i laboratori creativi per grandi e piccini per la realizzazione di prodotti solidali. Possibilità di pranzare con un buon menù del benessere dalle varie proposte anche per le intolleranze.

ORARI: sabato e domenica dalle 10 alle 20

BIGLIETTI: sabato e domenica, biglietto intero € 8,00 – Ridotto € 6,00 con coupon scaricabile dal sito. Bambini gratis fino a 12 anni.

Informazioni e programma completo sul sito www.naturalexpo.it.