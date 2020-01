Nasce Serĕre, l’estratto di CBD broad spectrum THC Free

Grazie al lavoro scrupoloso e innovativo di un gruppo di persone da anni attive nel settore farmaceutico, chimico, giuridico e finanziario nasce un estratto ad alto contenuto di CBD e alte concentrazioni di altri cannabinoidi, ma senza THC. Un prodotto rivoluzionario creato dall’azienda italo-americana, Materia Medica Processing srl (MMP). Abbiamo intervistato uno dei fondatori, il dott. Giovanni Isoldi, chimico farmaceutico nonché CTO dell’azienda, per conoscere meglio il progetto.

Come nasce Serĕre?

Serĕre è il punto di arrivo di un lungo percorso di ricerca, sperimentazione ed analisi sui fitocomplessi derivanti dalla Cannabis Sativa L. portato avanti da un team di persone specializzate in diversi settori. Serĕre è anche la forma infinita del verbo sero da cui deriva Sativa, il suo significato è “seminare, piantare” questo perché Serĕre oltre che a un punto di arrivo di un percorso di ricerca è anche un punto di inizio di un nuovo percorso, che ci auguriamo possa offrire a tutto il mercato fitocomplessi derivanti dalla cannabis con standard qualitativi farmaceutici.

Cos’è Serĕre?

Serĕre è un estratto standardizzato di cannabidiolo (CBD) diluito in olio MCT per arrivare a concentrazioni di CBD del 5 e 10%. Il cannabidiolo all’interno di Serĕre non è sotto forma di molecola pura ma bensì di un estratto che nel gergo americano viene definito broad Spectrum. Questo estratto ha una concentrazione di CBD superiore al 50% senza contenere THC nonostante le concentrazioni elevate degli altri cannabinoidi. La scelta di offrire al mercato un prodotto broad spectrum THC free nasce da un’attenta valutazione sul come mettere a fattor comune le più raffinate tecnologie di elaborazione offerte dal mercato, e i trend normativi presenti e futuri di un’industria in grande trasformazione come quella della cannabis.

Un altro aspetto vincente di Serĕre risiede nel formato in cui il prodotto viene confezionato rispetto al prezzo al pubblico. Ogni confezione contiene infatti ben 15 ml di prodotto (come da standard statunitensi), anziché 10 ml, e viene collocato sul mercato ad un prezzo in linea con i formati.

Formati europei da 10 ml:

– Serĕre 5% CBD 15 ml= 750 milligrammi di cannabidiolo 34€

– Serĕre 10% CBD 15 ml= 1,5 grammi di cannabidiolo 69€

La volontà di adottare un packaging con quantitativi statunitensi a un prezzo in linea con i formati europei è possibile grazie al livello di efficientamento raggiunto nei locali di produzione in cui viene prodotto.

Dove viene prodotto?

Serĕre è un marchio dell’azienda italo-americana Materia Medica Processing srl (MMP) e viene prodotto negli stabilimenti MMP. L’unità produttiva è situata in Italia all’interno del principale parco farmaceutico toscano, distretto in cui operano i principali player internazionali dell’industria farmaceutica. Tutto il processo produttivo viene effettuato all’interno di clean room farmaceutiche (camere bianche) e sottoposto ad un costante controllo della contaminazione particellare, microbiologica, oltre la temperatura e l’umidità. Ogni lotto di produzione è completamente tracciato ed analizzato in ogni sua fase partendo ovviamente dalla biomassa. Le analisi fatte durante il processo produttivo a garanzia di sicurezza e qualità, vengono effettuate da Materia Labs, laboratorio chimico e microbiologico del gruppo MMP.

Come viene prodotto?

Grazie a una grande esperienza maturata nel settore farmaceutico, unita alla grande passione per questa pianta, Serĕre è il risultato di un processo produttivo sottoposto a segreto industriale, che consente di ottenere un estratto broad Spectrum ovvero privato completamente della sola componente psicotropa THC (<0,00%), pur mantenendo l’intero spettro dei cannabinoidi non psicotropi (CBD CBG CBC), terpeni e flavonoidi. Un processo dunque altamente selettivo che ha tra i punti di forza, incomparabili con tutti i processi produttivi esistenti, l’utilizzo di soli solventi di grado alimentare.

Come mai questa scelta?

Oltre a tecnologia, sicurezza e qualità Serĕre racchiude in sé anche una grande esperienza in ambito normativo e regolatorio. In un mercato caratterizzato da un quadro normativo ancora poco chiaro ed in costante evoluzione, abbiamo scelto l’unica metodologia produttiva possibile per ottenere un estratto, e non un cristallo, il più possibile rispettoso delle caratteristiche naturali della pianta e delle sue enormi potenzialità native (effetto entourage).

Maggiori informazioni www.serere.eu