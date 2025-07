Mutonia: l’utopia a rischio

Mutonia sorge ai margini della campagna romagnola come un villaggio post-apocalittico, dai tratti distopici di matrice cyberpunk. Androidi di rottami, trattori e macchine capovolte e infuocate, mastodontici animali di lamiera, container graffittati, veicoli modificati e case su ruote costituiscono i pezzi unici di una galleria a cielo aperto, esito di un laboratorio esperienziale ed esistenziale di utopia concreta che da oltre trent’anni trasforma ogni sorta di scarto in un manifesto di creatività, sostenibilità e inclusione.

La storia di Mutonia affonda le sue radici nella controcultura londinese degli anni ’80, quando dall’incontro dell’artista punk Joe Rush e del meccanico hippy Robin Cook nasce il gruppo performativo della Mutoid Waste Company reinventando ogni sorta di rifiuto urbano e decostruendo il modo di vivere, di fare festa e di fare arte.

Per sopravvivere alle politiche di privatizzazione e di repressione della Thatcher i Mutoid attuano la strategia della mutazione: sia oggetti buttati sia i capannoni abbandonati e in disuso sono recuperati per essere trasformati in sculture oppure in squat e laboratori artistici, gli scuolabus sono modificati in teschi viaggianti, tubi innocenti e copertoni d’auto in costumi di scena.

MUTOID: RESTITUIRE VALORE ALLO SCARTO

I Mutoid restituiscono valore allo scarto, al rifiuto, al rinnegato per opporsi ai diktat della nascente società dei consumi e dello spettacolo. L’arte mutata, mutante e mutoide non si riconosce in programmi definitivi, ma in un’attitudine antagonista basata sul “Do it together” più che sul “Do it yourself”.

A seguito della morsa sempre più repressiva del governo inglese, la cui eclatante manifestazione si ha con la battaglia di beanfield per sgomberare il free festival di Stonehenge, i Mutoid lasciano Londra per salire a bordo delle loro case/sculture su ruote e per viaggiare in carovana tracciando le rotte europee dell’underground con i loro spettacoli di fuoco, show circensi e installazioni artistiche. In ogni meta raggiunta il gruppo forma zone temporaneamente autonome chiamate Mutonia e segnalate da un carhenge o dalle sue varianti, ovvero un portale realizzato da due macchine a testa in giù che sorreggono una terza posta orizzontalmente a mo’ di architrave e che riprendono le forme delle pietre di Stonehenge. Il primo carhenge è installato al free festival di Glastonbury, successivamente i Mutoid insieme poi agli Spiral tribe animeranno i più importanti free party e sdoganeranno lo stile di vita on the road per necessità e per scelta, dimostrando che si può sgomberare una festa ma non un’idea.

SANTARCANGELO: NASCE MUTONIA

Nel 1990 i Mutoid approdano a Santarcangelo per il partecipare al Festival dei Teatri e il Comune concede loro di parcheggiare e di allestire il loro accampamento in una cava di ghiaia abbandonata lungo il fiume Marecchia. Quello che doveva essere un soggiorno temporaneo si trasforma in un insediamento permanente: dalla TAZ alla PAZ, una zona permanentemente autonoma, da Mutonia alla Mutopia: l’utopia che per mezzo della mutazione si fa azione diretta, quotidianità autogestita, comunità orizzontale in cui giorno dopo giorno mediante la creatività, l’attivismo, lo scambio e la sostenibilità si contrasta la logica dell’usa e getta, del funzionamento a tutti i costi e della performance capitalistica. Qui la funzionalità si misura nella potenzialità dello scarto.

In oltre trent’anni Mutonia è diventata parte integrante del tessuto sociale di Santarcangelo e fonte di ispirazione artistica e urbanistica unica nel suo genere ottenendo il riconoscimento di parco culturale e di luogo del contemporaneo dalla Soprintendenze di Bologna e di Ravenna a seguito della sentenza del TAR del 2013 che rischiava di mettere fine a Mutonia. Il contenzioso legale è stato, oggi come allora, impugnato dal vicino di casa dei Mutoid, il quale ha presentato un ricorso, accolto dal Consiglio di Stato che ha definito abusive le abitazioni dei Mutoid e che ne decreta la loro demolizione.

In queste abitazioni fatte di container o su ruote vivono intere famiglie con figli piccoli, adolescenti o ormai adulti cresciuti secondo un modello educativo improntato sul rispetto dell’altro e dell’ambiente, sul riciclo e sull’utilizzo di fonti rinnovabili, sull’arte capace di generare luoghi di possibilità.

Questa sentenza rappresenta una minaccia non solo materiale ma anche simbolica per un’esperienza collettiva di innovazione sociale, sostenibilità e partecipazione attiva. La minaccia di demolizione – esito di un ricorso individuale – ha conseguenze su tutta la comunità. È inaccettabile che la volontà di un singolo possa cancellare un’esperienza collettiva che ha saputo trasformare un’utopia in realtà.

DALLA PETIZIONE AL RICORSO LEGALE

Mutonia è un patrimonio condiviso, riconosciuto dalle istituzioni come un unicum culturale, un grande atelier a cielo aperto che merita tutela e valorizzazione. Il Comune di Santarcangelo, la Regione Emilia-Romagna e altre realtà – istituzionali e non – si sono mobilitate per salvaguardare Mutonia.

I Mutoid hanno condiviso una petizione e presentato un ricorso legale, stanno organizzando iniziative pro Mutonia e aggiornano in modo costante la loro pagina Facebook “Mutonia”.

La minaccia di demolizione che grava su Mutonia non è solo un attacco a un insediamento artistico, ma il sintomo di una società in crisi, sempre più incapace di accogliere le differenze e pronta a reprimere ogni forma di espressione alternativa, come provano gli ultimi decreti legge anti rave e il decreto legge sicurezza ormai legge liberticida.

I Mutoid insegnano come il cambiamento sia necessario per la sopravvivenza, come anche un rottame possa trovare nuova vita, come ogni oggetto abbandonato possa trasformarsi in arte, come ogni gesto quotidiano sia un atto di resistenza e di lotta.

Il gruppo ha saputo recuperare e rivitalizzare un luogo in disuso, restituendolo alla collettività come spazio di incontro, creatività e crescita condivisa. Chi si accanisce contro realtà alternative come Mutonia è incapace di accogliere la differenza, preferisce reprimere piuttosto che dialogare, demolire piuttosto che costruire. In questa società, che sta perdendo il senso stesso di umanità, è solo con la partecipazione attiva che si può trasformare la distopia attuale in un’utopia reale.