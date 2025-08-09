Cucina

Muffin di canapa al caffè

La nuova proposta di RecetaCañameras, a partire dalla ricetta della cuoca Roxana Ojeda, sono i muffin da farcire a piacere

Muffin di canapa al caffèIl muffin è un dolce che ha attraversato i confini di tutti i Paesi. Simpatico e gustoso, si può trovar in diversi colori, ingredienti e sapori, e può essere decorato e farcito in migliaia di modi. In questa occasione li facciamo unendo la farina di canapa con il caffè di canapa. Un prodotto dolce da panetteria molto popolare, non solo delizioso ma sano da mangiare e gustare a tutte le ore sia a colazione che a merenda. 

Ingredienti:

  • Cioccolato fondente (di qualità) 150 gr;
  • burro non salato 85 gr;
  • farina per pasticceria 200 gr;
  • farina di canapa 50 gr;
  • lievito in polvere 1/2 cucchiaino;
  • bicarbonato di sodio 1/2 cucchiaino;
  • un pizzico di sale;
  • zucchero di canna 110 gr;
  • zucchero vanigliato 10 gr;
  • 2 uova;
  • caffè di canapa 150 ml.

Preparazione

Preriscaldare il forno a 180°C e preparare un vassoio con 12 stampi per muffin. È possibile utilizzare speciali stampi di carta o imburrare gli spazi vuoti. Disporre il cioccolato e il burro tagliato a cubetti, mettere in una ciotola e fondere a fuoco basso (bagnomaria), mescolando bene. Lasciar raffreddare leggermente.

Setacciare in un contenitore la farina con il lievito, il bicarbonato e il sale. Aggiungere lo zucchero di canna e lo zucchero vanigliato, mescolare. Formare un buco al centro e versare le uova, il caffè di canapa (già fatto in moka), e il cioccolato fuso.

Mescolare tutto usando una spatola, con movimenti morbidi e avvolgenti, fino a ottenere un impasto fluido. Non lavorare troppo l’impasto. Distribuire negli stampi e cuocere per circa 20-22 minuti, fino a quando uno stecchino inserito al centro non ne uscirà pulito. Attendere 10 minuti fuori dal forno, sformare e lasciare raffreddare.

È possibile aggiungere frutti rossi o secchi alla miscela prima della cottura, e anche decorare con zucchero a velo, o anche semi di canapa sopra una volta cotto.

Muffin di canapa al caffè

