Se a morire in carcere è una guardia

Non riesco nemmeno a immaginare quanto possano essere peggiorate le cose nelle patrie galere in Italia, durante quest’ultimo ventennio. Un Ventennio durante il quale la Sanità, lo Stato Sociale, gli ammortizzatori e tutte quelle forme di tutela, sono stati smantellati, trascinandosi dietro alcuni diritti sanciti dallo Statuto dei Lavoratori. Figuriamoci nelle prigioni, dev’essere un inferno. E se a qualcuno magari farà anche piacere che “i delinquenti” paghino cari i loro crimini, ci si dimentica spesso che in galera non ci sono solo “i delinquenti”, ma anche coloro che devono lavorarci… oltre che un’infinita schiera di poveri e poveracci, finiti lì perché altrimenti non avrebbero saputo dove sbatterli.

Ora, immaginatevi cosa vuol dire andare ogni giorno a lavorare, di propria sponte quindi, in un posto dove la maggior parte di coloro che vi sono rinchiusi in cattività, ci vogliono male, perché ogni sera li chiudiamo nelle gabbie dove sono stipati come animali. Immaginate cosa può fare a un animo mediamente sensibile, passare tutta la propria vita professionale in una condizione del genere. Anche senza addentrarci nei meandri della coscienza, rimanendone pure in superficie, molti finiscono per ammazzarsi.

La guardia carceraria non è un lavoro che si sceglie per vocazione, ma quasi sempre per necessità e spesso, chi lo sceglie, proviene dallo stesso materiale umano da cui provengono quelli che per tutta la tua carriera dovrai chiudere in gabbia. Fa male, malissimo, soprattutto se coloro che serviamo, in questo caso lo Stato, ci fanno sentire abbandonati sull’ultima frontiera.

”Il sistema penitenziario italiano necessita di un processo di modernizzazione nel segno di una maggiore attenzione ai diritti e alla dignità delle persone. È giusto migliorare le condizioni di lavoro di tutto lo staff penitenziario. Un personale gratificato socialmente e economicamente è la migliore garanzia contro ogni le violazioni di diritti” ha dichiarato Gonnella presidente dell’associazione Antigone.

Il tasso di suicidio tra la Polizia Penitenziaria non è divulgato dalle statistiche e di conseguenza non possiamo sapere ufficialmente i numeri, tuttavia la cronaca riporta episodi del genere, tristissimi, sui quali dovremmo meditare.