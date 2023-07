Mister Canapa da sempre guarda al rispetto per l’ambiente utilizzando imballi e packaging sostenibili. Ora il nostro impegno aumenta con una serie di bellissimi progetti a sostegno di associazioni non profit e di cause ancora più ampie come quelle della cannabis terapeutica.

La più recente, infatti, è un’iniziativa che mira a fornire assistenza ai cittadini che cercano informazioni sul percorso da seguire per la prescrizione di cannabis terapeutica sottoscrivendo una card. La card di Mister Canapa comprende una prima visita con uno dei medici aderenti all’iniziativa, un piano terapeutico adeguato alla patologia con una prescrizione e un rinnovo alla scadenza della prima (quindi due ricette bianche), oltre uno sconto del 15% su tutti i nostri prodotti per tutta la durata della card. Il costo della prima sottoscrizione è di 200 euro, mentre dal secondo anno in poi il costo è di 120 euro.

L’obiettivo di Mister Canapa è mettere in contatto i cittadini che hanno difficoltà a trovare medici prescrittori o la preparazione galenica con le figure professionali di cui necessitano, offrendo un network di assistenza completo. Infatti, grazie a un circuito di farmacie convenzionate, i pazienti possono ottenere l’accesso alla terapia, che verrà preventivata e spedita direttamente a casa del paziente da parte della farmacia.

Il secondo progetto a cui ci siamo uniti è quello di TrustMeUp, una piattaforma dove gli utenti sono ricompensati grazie alle loro donazioni. L’utilizzo della piattaforma è estremamente semplice: ti basterà fare una donazione a un’associazione o progetto non profit a tua scelta e verrai ricompensato al 100% con sconti chiamati PAC (1 Euro = 1 PAC) che possono essere utilizzati all’interno della Galleria Commerciale, quindi anche sul nostro e-commerce, permettendo di ottenere sconti su tutti gli acquisti effettuati.

Ultimo ma non per importanza, è un progetto di cui siamo molto orgogliosi: i Weed Coin. Si tratta di buoni sconto sottoforma di banconota in taglia da 10, 25 e 50 euro dove una parte viene utilizzata come sconto e una parte viene donata. Nello specifico: per il taglio da 10 euro, 9 euro di sconto e 1 euro donato; per il taglio da 25, 22,50 euro di sconto e 2,50 euro donati; per il taglio da 50 euro, 45euro di sconto e 5 euro donati.

Le donazioni verranno effettuate all’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica che da sempre sostiene l’antiproibizionismo in tutte le sue forme.

I Weed Coin sono stati distribuiti in occasione della nostra festa del 15 settembre 2022 e inseriti all’interno degli acquisti dei nostri clienti. Fino ad ora sono stati raccolti oltre 500 euro e a fine giugno effettueremo la donazione totale che troverete sui nostri social.



