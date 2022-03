Le migliori varietà di Cannabis Light del 2022

Sono passati circa 5 anni da quando è nato il mercato della cannabis light e il settore non è ancora stato regolamentato in maniera chiara e definita. Per questo motivo, complice anche l’inadeguatezza della politica che non vuole ad affrontare e disciplinare il fenomeno, continuano i sequestri e le persecuzioni nei confronti dei growshop e dei negozi di settore che vendono le infiorescenze con alto contenuto di CBD.

Nonostante l’ostilità e l’inefficienza della classe politica tra marzo 2020 e marzo 2021 è stato registrato un incremento del fatturato nel settore della cannabis light del 76%, complice probabilmente il lockdown, ed è ancor più evidente quanto il settore necessiti di una regolamentazione poiché fornisce un grande indotto oltre a rispondere ad una forte domanda.

Oggi l’offerta delle infiorescenze di cannabis light è vasta e non è sempre facile districarsi tra le numerose e diversificate proposte, per questo motivo abbiamo fatto una selezione dei migliori brand di cannabis light di cui vi presentiamo la loro migliore varietà in commercio.

Limited Edition Rio De Janeiro di Chacruna

Rio De Janeiro è la nuova infiorescenze di Canapa Sativa, ad alta concentrazione di CBD, prodotta in serra da Chacruna’s Farm.

Un’autentica esplosione di frutti tropicali, super dolce e fruttata, con la prevalenza del “mircene”, il terpene del buon umore, tipico del gustosissimo frutto del mango. Grazie alla decennale esperienza nel settore, abbiamo prodotto delle infiorescenze ad altissimo contenuto di resina, coltivata al sole delle montagne del Trentino, con i metodi della coltivazione biologica.

Sito web ufficiale: www.chacruna.it

GG4 CBD di Orti castello

Proveniente da genitori con ottimi geni e tante Cannabis Cup alle spalle questo splendido ibrido GG4 CBD (Gorilla Glue #4), coltivato in greenhouse in Sardegna, con metodiche naturali, viene lavorato interamente a mano dalla semina al confezionamento.

Le sue cime compatte e super resinose sprigionano un bouquet di aromi pungenti, terrosi e con note di cioccolato, e riescono a sviluppare fino al 18% di CBD, con i valori del THC sempre a norma di legge.

Tutti fiori Orti Castello vengono prodotti ad uso florovivaistico come da legge 242/16, Art. 2, Lettera G.

Sito web ufficiale: www.orticastello.com



Franco’s Lemon Cheese CBD di Greenhouse

La varietà a cui siamo più affezionati in ricordo del nostro amico Franco.

Un’esplosione di limone all’olfatto a cui segue l’aroma di formaggio tipico della Cheese.

I fiori sono compatti, densi e con un ottima produzione di cristalli di resina.

Sito web ufficiale: www.greenhouseseeds.nl

Strawberry di Giardino di Canapa

Coltivata in Sardegna in modo naturale al 100%, si presenta con cime prive di semi e con sfumature rosse. Questa infiorescenza presenta un aroma estremamente maturo degna delle migliori Haze. La Strawberry si caratterizza così per una piacevolmente forte profumazione con un sentore di fragola che la rendono unica nel panorama delle infiorescenze.

Naturalmente ricca di CBD i suoi fiori sono di media o piccola dimensione, molto compatti, essiccati perfettamente. Portiamo a casa tua il fiore della nostra terra!

Sito web ufficiale: www.giardinodicanapa.eu





White Widow di Sensimilla

La White Widow di Sensimilla è caratterizzata da cime voluminose, dal colore verde chiaro, compatte e ricoperte di un abbondante strato di resina. Mentre il suo aroma è morbido, dolce e fruttato. Ai primi tiri, si possono avvertire le note agrumate del mandarino, miste al sapore di kiwi fresco. Un vero toccasana per gli estimatori delle proprietà terapeutiche e rilassanti del CBD.

Sito web ufficiale: www.sensimilla.shop

Green Poison di Appennino Farm

Green Poison nasce incrociando due varietà dalle proprietà terapeutiche: Pure CBD e Medical CBD. Combinando questi genitori, il risultato è una varietà a predominanza indica estremamente ricca di CBD.

Sprigiona un odore insolito, ma molto piacevole. Le sue cime emanano profumi contrastanti: zuccherini e amarognoli. I terpeni dietro questo profumo possono inizialmente confondere le papille gustative, ma lasciano un retrogusto molto piacevole.

Sito web ufficiale: www.appennino.farm





Sweet Leaf di CBD plus

Il controllo su tutta la filiera produttiva tra notti insonni, ricerca spasmodica e sperimentazione ci ha permesso di selezionare un prodotto indoor innovativo nato da una genetica sperimentale non presente sul mercato.

Sweet Leaf può essere considerato il nostro fiore all’occhiello cresciuto in un ambiente pulito, a ventilazione e temperatura controllate, curata con tecniche di coltivazione biologiche e fertilizzanti organici.

Le cime verde oliva sono compatte e molto resinose, mentre gli aromi sono sour con un retrogusto fruttato e particolarmente dolce.

THC: fino allo 0,5%

CBD: fino al 20%

Un vero zuccherino di cannabis light!

Sito web ufficiale: www.cbdplusitalia.com





Gelato CBD di Canapa Light Blue

Una varietà leggendaria di canapa light. La Gelato ha un aroma fruttato e cremoso. L’alta percentuale di CBD che varia naturalmente tra il 17% e il 23% la rende una varietà ideale per chi cerca uno strain con effetti potenti di rilassamento muscolare, maggiore concentrazione e produttività. Le cime sono compatte e coperte da cristalli di resina, illuminate da peli di un arancione intenso. Una varietà che lascerà sicuramente soddisfatti gli amanti della canapa light indoor.

Sito web ufficiale: www.canapalightblue.com





Lemon Haze di City Jungle

Lemon Haze, un grande classico che non tramonterà mai.

Un piacevole profumo e un’avvolgente sapore tutto naturale, senza l’aggiunta di terpeni,

ti faranno sentire immerso in un tipico limoneto siciliano.

Provare per credere…

Sito web ufficiale: www.cityjungle.it



#1 CBD CBWEED

La regina delle infiorescenze CBWEED è ormai giunta alla sua quarta generazione: dopo anni di lavoro, perfezionamento e selezione genetica il Growers Department dell’azienda romagnola ha creato “il fiore perfetto”, sia per l’aroma che dal punto di vista estetico.

La #1 CBD, coltivata in indoor, ha cime verde oliva compatte e molto resinose, mentre gli aromi sono sour con un retrogusto fruttato.

Sito web ufficiale: www.cbweed.com



Poison Purps di Bioweedz

Varietà purple del nostro catalogo. Dall’inizio della fioritura fa vedere le sue sfumature di colori fino a diventare tutta viola. Profilo terpenico spettacolare, un’esplosione radioattiva di Bubble Gum con note citriche e fruttate. Presenta due fenotipi principali, uno pink ed uno purple.

Varietà ibrida a predominanza sativa.

Cross realizzato e selezionato: Meow x Gleaux.

Sito web ufficiale: www.bioweedz.com

White Widow di CBD Therapy

Tra le varietà di marijuana più famose e amate al mondo, la White Widow di CBD Therapy sta spopolando anche nel panorama della cannabis legale!

La White Widow CBD, detta anche vedova bianca, è una varietà ibrida di cannabis famosa in tutto il mondo per la sua straordinaria potenza. Si tratta di una varietà ricca di principi attivi, ampiamente utilizzata sia a scopo ricreativo che a scopo terapeutico.

Leggendaria per la sua produzione di resina fuori dalle classifiche, White Widow è un ibrido a dominanza sativa con potenti effetti energizzanti.

Secondo un mito, la White Widow da cui è stata incrociata la nostra genetica ad alto contenuto di CBD, sarebbe stata originariamente coltivata in maniera selettiva sulle montagne del Kerala, in India meridionale.

Sito web ufficiale: www.cbdtherapydelivery.it

Cave Candy di Dolomiti cannabis

Cave Candy rappresenta la punta di diamante della linea di Infiorescenze Selezionate di DolomitiCannabis, un’azienda che grazie alla sua filosofia e al suo nuovo negozio online sta rapidamente riscontrando molto apprezzamento da parte degli appassionati. Questo strain coltivato con il metodo Indoor Organic sprigiona un profumo dolce e pungente con corpose note fruttate e di caramella. I compattissimi fiori sono completamente ricoperti di resina e pistilli, appiccicosi e, grazie all’accurata concia in vetro di un mese, il gusto rispecchia al massimo l’intenso profumo.

Sito web ufficiale: www.dolomiticannabis.com



Red Poison di The Weed House

Vi presentiamo una delle nostre genetiche: la Red Poison. Questa varietà è nata da varie combinazioni da una rossa fruttata ad un ceppo della leggendaria Green Poison. Il risultato finale non è un fiore rosso ma delle superspighe compatte e piene di resina. Ti aspettiamo sul nostro sito con la nostra rosa di genetiche, ognuna con caratteristiche uniche. In breve… Devi conoscerle!!!

Sito web ufficiale: www.theweedhouse.it

Strawberry di Canapa Montana



La prima vera Strawberry uscita sul mercato! Abbiamo custodito questa varietà di stagione in stagione e a oggi è ancora una delle più apprezzate dal mercato di tutta Europa. Il fiore è decisamente compatto, colore verde scuro con pistilli arancioni e rossastri. Il suo aroma dolciastro con forti note di fragola è inconfondibile.

Sito web ufficiale: www.canapamontana.com