La medusa Turritopsis dohrnii è un animale molto particolare: non solo ringiovanisce fisicamente dopo la riproduzione sessuale, ma questo può andare avanti all’infinito rendendola teoricamente e biologicamente immortale. Sempre più giovani ogni volta che si fa sesso: sembra una vita da sogno, ma è tutto vero. È quello che gli studiosi chiamano “inversione del ciclo di vita”. E la medusa Turritopsis dohrnii, insieme con la collega Turritopsis nutricola, è l’unico animale sulla faccia della Terra a riuscirci.

LA MEDUSA ETERNAMENTE BAMBINA

Quando è adulta, la medusa misura fino a 2,7 millimetri di lunghezza per 3,2 millimetri di diametro. Oggi vive soprattutto nel mar Mediterraneo occidentale, nel Golfo di Napoli e nell’Adriatico, ma ha generato altre specie che sono diffuse ovunque. Ma il suo potere speciale la rende incredibile: quando è in pericolo, si ammala o invecchia, la medusa regredisce allo stadio di polipo e riavvia l’intero processo produttivo sfornando cloni che le assicureranno una capacità riproduttiva maggiore.

Questa creatura è talmente affascinante che ci sono studiosi letteralmente ossessionati da lei: il Professor Shin Kubota, dell’Università di Kyoto, he dedicato la propria vita alla medusa Turritopsis dohrnii ed è riuscito a mantenere in vita una coltura in cattività per due anni, condizione che mal si addice alla sopravvivenza della creatura che in casi estremi sì, può morire del tutto. Kubota è una celebrity in Giappone, viene spesso intervistato dai media e ha registrato persino delle canzoni sul bizzarro animale.

L’UOMO IMPARA

Recentemente è stato pubblicato un articolo sulla rivista PNAS, firmato dai ricercatori dell’Università di Oviedo in Spagna, che hanno confrontato il DNA della Turritopsis dohrnii con una specie di meduse simili, ma non immortali. Lo scopo era capire che cosa renda diversa questa medusa dalle sue simili, e hanno scoperto che la Turritopsis dohrnii è fornita di un altissimo numero di geni adibiti alla riparazione del DNA, con il risultato di una plasticità cellulare maggiore rispetto a qualsiasi altro essere vivente. Accade che in queste meduse i telomeri, ovvero le estremità dei cromosomi, restano della stessa lunghezza in età adulta, mentre negli altri animali si accorciano con l’età.

Sebbene sia suggestivo credere che questa medusa nasconda il segreto dell’immortalità anche per noi e il nostro DNA e possa un giorno mostrarcelo, la realtà, almeno nell’immediato, è meno fantascientifica. La principale autrice dello studio spagnolo insieme a Dido Carrero, Aria Pascual-Torner, precisa: «Questo lavoro non persegue la ricerca di strategie per realizzare i sogni dell’immortalità umana che alcuni annunciano, ma per capire le chiavi e i limiti dell’affascinante plasticità cellulare che permette ad alcuni organismi di poter viaggiare indietro nel tempo. Da questa conoscenza speriamo di trovare risposte migliori alle molte malattie associate all’invecchiamento che oggi ci travolgono».