La medicina alternativa di Tribù Sanacore

Quando ho letto di Tribù Sanacore, ho pensato agli Almamegretta e a uno dei dischi più belli mai prodotto in Italia, “Sanacore” appunto. Quando è uscito nel 1995, Carlo Taglia, conosciuto ai più come Vagamondo, aveva giusto dieci anni e forse sognava già di girare il mondo, come poi avrebbe fatto, e di spingersi oltre fino a trovare se stesso, l’uomo che è oggi.

Più volte coinvolto sulle pagine di Dolce Vita per le sue scelte di vita alternative e per le esperienze oltreconfine che ha collezionato negli anni, oggi Carlo Taglia torna nostro ospite grazie a un nuovo progetto che, nella testa dei fondatori, nulla ha a che fare con l’album del gruppo musicale partenopeo, ma che di fatto ne condivide lo spirito fondendo la sua cultura con i “ritmi” di tutto il pianeta.

Dopo aver girato il mondo e fondato con il progetto Meraki un ecovillaggio in Italia, sei protagonista di un nuovo capitolo: Tribù Sanacore. Di cosa si tratta?

Tribù Sanacore è un progetto nato dall’incontro con Alba Fancini, Alessandro Vullo, Alessia Cataldi e Dario Amore. Ci conosciamo da alcuni anni e dopo aver condiviso intense esperienze di viaggio, o di vita comunitaria, assieme abbiamo deciso di riunirci per portare ovunque è necessario la nostra alternativa visione di medicina del cuore per risvegliare l’anima di chi incontriamo. La parola “Sanacore” rende l’idea della cura che vogliamo portare nel cuore del prossimo.

La medicina tradizionale quando qualcuno non si sente bene si occupa di agire direttamente sul sintomo attraverso medicinali.

Per noi il concetto di cura nasce alle origini del tutto creando un campo fertile in cui si può ridurre notevolmente la possibilità di ammalarsi. Crediamo che attraverso la comunicazione empatica, l’ascolto attivo, la consapevole presenza, i calorosi abbracci, gli sguardi veri, la voglia di giocare e di dare amore al nostro bimbo interiore possiamo creare uno stato psicofisico che può prevenire tante malattie o patologie.

Dichiarate che andrete dove sarete chiamati. Come funziona nel concreto?

Vogliamo portare il nostro servizio all’interno di spazi olistici e culturali, festival, scuole e comunità. In base ai nostri impegni vorremmo cercare di arrivare ovunque ce ne fosse bisogno.

Per ora ci stiamo limitando a organizzare festival, eventi e ritiri per il prossimo anno, ma siamo aperti a proposte e collaborazioni di ogni genere. Tutti noi membri della tribù già da diversi anni ci dedichiamo alla cura e alla valorizzazione del potenziale umano dei partecipanti dei nostri ritiri o di chi si affida a noi. Per questo siamo già conosciuti in Italia e abbiamo ricevuto molte proposte.

Dichiarate di voler portare agli altri una medicina alternativa, quale?

Al di là del nostro modo di essere e di porci al mondo, vogliamo portare la medicina attraverso i talenti e le pratiche apprese nei viaggi. Abbiamo a cuore le tradizioni delle popolazioni indigene del mondo con cui abbiamo condiviso esperienze molto importanti per il nostro cammino personale. Riconnetterci con la ritualità e conoscenza ancestrale ci ha permesso di trovare una forte sacralità nella nostra missione sulla Terra. Ma vogliamo condividere anche la medicina che deriva dal canto, dalla danza, dalla musica, dal teatro, dai cerchi di parola, da tutte le pratiche olistiche e le arti che hanno un’impronta pedagogica. Condividiamo ciò che è servito in primis a noi stessi, nel nostro cammino, per venire fuori da anni bui e curare traumi del passato.

E per guarire da cosa?

Sarebbe bello smettere di usare la parola “guarire” poiché ci continua a tenere nella definizione di “malati” e non ci permette di tornare a essere in salute e in linea con la nostra natura umana, quindi preferiamo usare la parola risvegliare. Risvegliarci dal mal di vivere che ci soffoca e non ci permette di essere in grado di osservare la grande bellezza che ci circonda. Risvegliarci dalla paura e da tutti i limiti che ci sono stati imposti per realizzare i nostri veri talenti e splendere nella nostra genuina essenza. Risvegliarci dalla siccità di amore e sogni che vediamo negli occhi di chi non è più in grado di tenere in vita il proprio bimbo interiore, di chi è stato assorbito dalla serietà degli adulti. Risvegliarci dall’insicurezza, da oppressioni sociali e dalla violenza verbale e fisica che ci hanno tagliato le ali quando eravamo bambini.

La nostra missione è sostenere chi ne ha bisogno a trovare fiducia nei propri mezzi per far cadere le limitanti maschere che indossiamo e valorizzare l’umanità che ci portiamo dentro.

Così risveglieremo l’individuo sano, quello che vive in linea con le sue capacità e sogni.

Le esperienze che hai fatto viaggiando, tutte le culture che hai conosciuto, cosa ti hanno rivelato dell’Italia?

Viaggiando tra i popoli del mondo ho compreso maggiormente la grande abbondanza che abbiamo nella nostra terra e le tante risorse che ci circondano. Ma vivere gli ultimi anni in Italia, dopo quindici anni di viaggio, mi ha permesso di venire a contatto con tante splendide realtà che hanno già portato un cambiamento importante nella vita di molti. Ora ho molta più fiducia perché, sull’onda della pandemia vissuta, sono nati tanti nuovi progetti che si adoperano per il bene comune. Ho conosciuto una vasta rete di persone piene di entusiasmo che stanno co-creando progetti educativi e formativi innovativi. Anche molti viaggiatori che sono tornati a condividere le loro esperienze. Il cambiamento verso una società più umana, consapevole e sostenibile è già in atto.

Tra tutte le avventure che hai avuto, quale raccomanderesti a tutti?

Più che una destinazione mi sento di consigliare una modalità di esperienza che è il viaggio solitario fuori dalla propria zona di comfort. Consiglio a tutti di prendersi un momento della propria vita per se stessi, per allontanarsi dal contesto di tutti i giorni e da tutti i condizionamenti sociali e familiari. Lontani da casa, dalle proprie abitudini e dai propri schemi mentali possiamo entrare in un profondo ascolto interiore, mai così limpido. Quando ci troviamo in una nuova realtà, e affrontiamo tanti imprevisti, conosciamo nuove parti di noi che se non fossimo usciti dal nostro porto sicuro non avremo mai potuto conoscere. Serve per capire meglio chi siamo e cosa ci fa stare bene, per connettersi con il nostro cuore che per me è il nostro unico grande guru. Una volta entrati in una certa connessione con noi stessi, poi abbiamo solo bisogno di ascoltare il nostro intuito e la vita può trasformarsi in una grande magia.

A cura di Mena Toscano