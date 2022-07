“La settimana scorsa ho raccolto la mia prima coltivazione indoor. Tre piantine che coprono il fabbisogno di un anno. 60 grammi di cannabis ottenuti con due mesi di passione, cura e costanza. Spesa? 460 euro tra lampade, growbox, ventole, terra, fertilizzanti e semi. Controllo qualità? Quotidiano. Incasso per lo Stato? Il 22% di 460 euro. Incasso per il canapaio sotto casa? 460€ meno Iva e contributi previdenziali. Posti di lavoro potenziali? 60 mila su scala nazionale. Guadagno per la criminalità organizzata? Un ammanco di 600 euro”. “La settimana scorsa ho raccolto la mia primaindoor. Tre piantine che coprono il fabbisogno di un anno. 60 grammi di cannabis ottenuti con due mesi di passione, cura e costanza. Spesa? 460 euro tra lampade, growbox, ventole, terra, fertilizzanti e semi. Controllo? Quotidiano. Incasso per lo Stato? Il 22% di 460 euro. Incasso per il canapaio sotto casa? 460€ meno Iva e contributi previdenziali.potenziali? 60 mila su scala nazionale. Guadagno per la criminalità organizzata? Un ammanco di 600 euro”.

Mattia Santori, fondatore del movimento delle Sardine e oggi consigliere comunale a Bologna, con le quali, prima agli Stati generali della cannabis che si sono svolti a Milano e poi pubblicamente sui social, ha annunciato la sua disobbedienza civile, proprio nel momento in cui Sono le parole usate da, fondatore del movimento delle Sardine e oggi consigliere comunale a Bologna, con le quali, prima agli Stati generali della cannabis che si sono svolti a Milano e poi pubblicamente sui social, ha annunciato la sua, proprio nel momento in cui la Camera si appresta a votare la legge che consentirebbe l’autoproduzione di 4 piante di cannabis.

L’AUTODENUNCIA DI MATTIA SANTORI: HO COLTIVATO 3 PIANTE DI CANNABIS