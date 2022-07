Lunedì 4 luglio il giornalista indipendente e direttore di Dolce Vita Matteo Gracis sarà protagonista di un evento nella cornice di Villa Canapa a Campogalliano, vicino Modena, per presentare i suoi ultimi due libri: Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni, uscito lo scorso maggio, e Canapa: Una storia incredibile.

In Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni, Matteo Gracis fornisce una guida a tutti coloro che non si accontentano delle versioni ufficiali dei fatti, delle verità assolute e dei diktat. Un’opera ribelle e fuori dagli schemi che fa pensare e regala spunti di riflessione, nonché pratiche playlist musicali, cinematografiche e culturali.

Non solo. In una contesto come quello di Villa Canapa, azienda agricola specializzata nella canapicoltura, e circondati da piante cresciute con cura, attenzione e grande passione, il fondatore di Dolce Vita parlerà ovviamente anche della sua storia alla scoperta della canapa e dei divieti che l’hanno bandito dall’agricoltura, dall’industria, dalla farmacopea, settori in cui aveva dimorato per secoli. Racconti ed esperienze che Matteo Gracis ha già raccolto in Canapa: Una storia incredibile, un successo editoriale in corso di traduzione anche in inglese.

L’incontro sarà condotto da Riccardo Rocchesso e si terrà a partire dalle 19:15.

Durante l’evento verrà offerto un aperitivo con i prodotti dell’azienda agricola, che si occupa anche di offrire consulenze per coltivazioni outdoor ed indoor con annessa impiantistica.

Per info e prenotazioni CLICCA QUI

Di seguito il video-trailer del nuovo libro.