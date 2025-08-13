Terapeutica

Materia Medica: l’officina farmaceutica italiana che vuole produrre un estratto italiano di cannabis

È la prima azienda farmaceutica italiana sulla cannabis che inizia distribuendo l'olio prodotto da Somaì in Portogallo e le infiorescenze Bedrocan

Foto di Mario Catania Mario Catania7 ore fa
Materia Medica Processing è diventata la prima azienda farmaceutica italiana focalizzata interamente sul settore della cannabis medica.

Nata nel 2018 all’interno dell’incubatore scientifico di Siena Toscana Lifescience, negli ultimi anni ha visto l’ingresso di due grossi fondi (Kairos Partners e Merida Capital Holding) che l’hanno portata su questo nuovo percorso culminato nell’ottenimento dell’autorizzazione alla distribuzione di farmaci a base di cannabis, diventando così la settima azienda ad ottenere questo tipo di permesso nel panorama nazionale.

MATERIA MEDICA: I PRODOTTI IN DISTRIBUZIONE

Il primo prodotto, già in distribuzione, è un estratto industriale prodotto da SOMAÍ Pharmaceuticals in Portogallo, più avanti arriveranno anche le infiorescenze prodotte in Olanda dalla Bedrocan e distribuite dal ministero della Salute dei Paesi Bassi.

«Siamo molto soddisfatti di questa operazione, da anni il panorama degli operatori specializzati in cannabis non si rinnovava; il nostro ingresso stimolerà l’intero comparto offrendo nuovi prodotti, con particolare attenzione a qualità e sicurezza», ha dichiarato Pietro Paolo Crocetta, presidente del CdA dell’azienda a Cannabisterapeutica.info, anticipando che «auspichiamo di produrre in futuro un estratto made in Italy direttamente in azienda». 

Sul punto, il direttore generale Giovanni Isoldi conferma che: «L’obiettivo finale è sviluppare un estratto interamente made in Italy».

Sull’estratto prodotto da SOMAÌ, Isoldi spiega che: «È l’olio bilanciato a più alta concentrazione ad oggi disponibile sul mercato italiano: 25 mg/ml di THC e 25 mg/ml di CBD, veicolati in olio Mct, flacone da 30 ml».

CANNABIS MEDICA: IL MERCATO SI ALLARGA, ED È UN BENE PER I PAZIENTI

La buona notizia per i pazienti italiani è che il mercato della cannabis medica è in fase di apertura, e l’ingresso di nuovi prodotti significa che i medici avranno più mezzi per poter trattare le patologie dei pazienti, garantire la continuità della cura, e variare metodi di somministrazione e principi attivi.

Poco tempo fa, infatti, Tilray ha comunicato di aver ricevuto l’autorizzazione dal ministero della Salute per importare e distribuire anche in Italia, tramite FL Group – azienda italiana focalizzata nella distribuzione farmaceutica che fa parte del gruppo – tre tipologie di infiorescenze che, probabilmente da settembre, arricchiranno ancora di più l’offerta di prodotti farmaceutici a base di cannabis per i pazienti italiani.

