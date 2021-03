Matcha Latte, la bevanda energetica

Vi ho già parlato del tè verde giapponese Matcha, una polvere verde brillante che viene utilizzata per la cerimonia del tè. Il Matcha Latte invece è una bevanda che negli ultimi anni sta diventando sempre più di moda per le sue caratteristiche energetiche che la fanno diventare un valido sostituto del caffè. Si presenta come un cappuccino dal colore verde con una bella schiuma. Esistono diversi gradi di Matcha che corrispondono a diverse qualità, per la bevanda che vi propongo potete usare il Matcha per pasticceria. Mentre per il latte è possibile utilizzare il latte vaccino intero oppure sostituirlo con del latte vegetale a piacere.

Per preparare una tazza di Matcha Latte caldo ed energizzante, dovete considerare 2/3 di latte ed 1/3 di Matcha. Il latte va scaldato e a piacere è possibile fare la schiuma. Per il Matcha (un cucchiaino) è invece necessario scaldare l’acqua a 70° ed emulsionarlo con un frustino, mescolate bene fino a creare una cremina senza grumi. A questo punto potete aggiungere il latte caldo e lo zucchero di canna, se non vi piacciono i sapori troppo astringenti.

Il Matcha Latte è possibile farlo anche in versione freddo: utilizzate tè e latte freddi e poi frullate tutto con dei cubetti di ghiaccio per fare un vero e proprio smoothie.