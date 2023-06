Negli ultimi tempi la libreria di Paradise Seeds ha incluso molte nuove aggiunte alla sua California Collection, tra cui le ultime uscite – Gulupa e Caramba. Paradise Seeds è orgogliosa di essere un’azienda di proprietà di selezionatori e il suo fondatore, Luc Krol, è ancora attivamente coinvolto nel processo di breeding. Oltre a produrre le proprie varietà, Paradise ha una partnership con la tanto stimata Compound Genetics della California.

Da quanto tempo selezioni cannabis Luc?

Coltivai la mia prima pianta quando ero un adolescente, da un seme che un amico aveva portato dai Caraibi. Da quel giorno diventai ossessionato dall’idea di coltivare le migliori piante di cannabis in assoluto! Negli anni ’90 mi trasferii ad Amsterdam e iniziai a sperimentare il breeding. Nel 1995 ho fondato Paradise Seeds e la prima grande varietà dell’azienda è stata Sensi Star.

Puoi dirci che cosa possiamo aspettarci da Gulupa e Caramba?

Se siete amanti delle varietà californiane, queste due varietà vi piaceranno moltissimo! Gulupa (Purple Kush x Gelato 33) è una varietà per intenditori di terpeni, con un profilo molto complesso. Dall’hashish cremoso alla gamma di note alte – frutti di bosco, freschezza del frutto della passione, un pizzico di menta. Ha un sapore così buono! È una pianta bellissima che sviluppa profonde sfumature di viola e le cime sono molto più grandi delle tipiche varietà californiane.

Caramba (Wappa x Gelato 33), è un’altra versione californiana della nostra famosa varietà Wappa. Il sapore pieno e la potenza del gene Gelato sono completati (e potenziati) dalle eccezionali qualità di Wappa: facilità di gestione, adattabilità, grande potenziale di resa e buona resistenza. Entrambe le varietà si sono dimostrate molto popolari dopo il loro lancio all’inizio dell’anno e ognuna offre qualcosa di diverso.

A cosa ti sei ispirato per le nuove varietà?

I coltivatori che conoscono il marchio Paradise sanno che quando lanciamo una versione di una varietà famosa, non abbiamo mai fretta e cerchiamo sempre di aggiungere un’altra dimensione, che si tratti di cime più grandi, più resina, più sapore e più stabilità. La nostra famiglia Wappa sta crescendo e volevamo un’altra “cugina californiana”, per questo abbiamo lavorato su Caramba. Mi è sempre piaciuta la pianta Purple Kush. È un’indica classica nel make-up e i colori sono così attraenti! Volevamo incrociare un fenotipo speciale e Gelato, è stata un’ottima scelta per l’altro genitore.

È la prima volta che Paradise lancia una varietà della genetica Gelato?

No. Sono ormai alcuni anni che selezioniamo con la genetica Gelato. Il nostro primo lancio è stato Sunset Paradise (Gelato 33 x Sunset Sherbert) – una lussuosa cucchiaiata di Gelato con una maggiore potenza e una marcia in più nell’aroma. L’anno scorso abbiamo anche lanciato Glowstarz (San Fernando Valley Kush x Gelato 33), incredibilmente resinosa.

Cos’altro ha in serbo Paradise?

Abbiamo in programma di lanciare altre varietà a fine anno, e non vediamo l’ora di farlo. Per chi volesse farsi un’idea della nostra genetica, può dare un’occhiata a Homegrow TV, con cui abbiamo collaborato per un video sulla nostra Sunset Paradise, che di recente ha vinto il 1° e il 2° premio alla Copa de Sol in Colombia! E non vediamo l’ora di incontrare i nostri amici italiani della comunità di coltivatori alla fiera Indica Sativa Trade di Bologna in aprile!