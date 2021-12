Marron Fumè di Picobrew: la birra alle castagne fatta bene

Con una coincidenza quasi satanica, quest’anno ho preso la prima birra con le castagne nel giorno in cui l’autunno ha annunciato il suo arrivo. Non storcete il naso. Lo so che avete provato una birra alla castagna nella vita e non a caso non ne avete preso una seconda, ma la notizia è che c’è un birrificio che è riuscito a trovare una soluzione per evitare che il risultato finale sia un marron glacé liquido.

È la Marron Fumè, birra alle castagne di Picobrew, birrificio milanese (che produce da terzi) movimentato dalla mente del birraio Pietro. Conscio dei rischi cui andava incontro, ha trovato secondo me la soluzione: utilizzare castagne della Garfagnana già affumicate con la tecnica originale (grandi essiccatori alimentati a legna). Queste castagne, messe in ammostamento, rilasciano sia zuccheri fermentescibili sia un lieve sapore affumicato o bruciato che ricorda lontanamente le Rauch di Bamberga. Proprio per questo, lo stile di base “potrebbe” essere una Marzen, a ricordare lo stile tedesco, con un corpo piuttosto snello, una tessitura fine e un grado alcolico contenuto.

Il colore è dorato carico, con una bella schiuma pannosa e persistente. Il naso è chiaramente dominato dalle castagne, con questo affumicato leggero e un lieve sentore di caramello. Il sapore è molto equilibrato, con le castagne e i malti che si inseguono, senza mai dominare, e una secchezza finale di grande aiuto. Una birra perfetta per questa stagione. Cheers!

a cura di Michele Privitera

Titolare de “Il Pretesto Beershop” di Bologna

