Mandragola, il punto di riferimento per gli amanti della canapa

Mandragola è un Grow&Hemp Shop, situato a Brescia in via San Polo 1, che nasce dal desiderio di Giuseppe, ideatore e proprietario, di voler entrare a far parte del fantastico mondo del growing e della canapa.

A seguito di un suo personale problema di salute ricomincia a fare uso di cannabis, dopo aver smesso da tempo di usarla e senza sentire il bisogno di ricominciare. Per evitare di ricominciare a fumare, dietro suggerimento di un medico, Giuseppe scopre l’esistenza dei vaporizzatori. Fantastici strumenti che sfruttano il principio fisico della sublimazione per permettere l’assunzione di una percentuale maggiore di cannabinoidi, rispetto alla tradizionale “canna”.

Questo è proprio il motivo che lo ha portato a voler puntare sulla vendita dei vaporizzatori, invece che sui soliti strumenti per fumatori poiché come già noto la combustione, oltre a essere dannosa, distrugge oltre il 70% dei cannabinoidi presenti.

Attualmente sul mercato sono approdati centinaia di modelli differenti; inutile dire che in realtà sono pochi quelli realmente efficienti e con un soddisfacente rapporto qualità-prezzo. I due migliori vaporizzatori portatili, reperibili in negozio, e testati tra circa 30 modelli differenti sono: l’Ascent DaVinci, modello compatto, con una svapata molto fluida e intensa, e il bocchino in vetro borosilicato che regala un’esperienza strepitosa; e il Mighty by Storz&Bickel, che non ha bisogno di presentazioni, con la durata della batteria più elevata degli altri. Completamente smontabile per una pulizia profonda, presenta un display per il settaggio della temperatura desiderata.

Da Mandragola troverete anche prodotti cosmetici a base di canapa e articoli per il giardinaggio, scelti sempre con la stessa attenzione e cura per garantire il miglior prodotto in commercio.