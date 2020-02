Mama Marjas: in tour una delle artiste più richieste del reggae italiano

Oltre quindici anni di carriera tra live e studio hanno consacrata Mama Marjas come la voce più rappresentativa della black music femminile italiana. Più volte ospite di grandi festival internazionali come il Rototom e con all’attivo collaborazioni con, fra gli altri, 99 Posse, Africa Unite, Neffa, Ensi e Clementino, oggi l’artista si pone l’obiettivo di portare l’afrobeat in giro per la Penisola attraverso l’imminente tour che partirà il prossimo 20 febbraio da Roma.

Nello spettacolo, oltre il nuovo singolo Osiride, troveranno spazio i migliori estratti dai suoi quattro album (B-Lady, 90, We Ladies e Mama), ma anche i brani pubblicati negli ultimi anni come “Maledetta Primavera”, “Come Nickj Minaj”, “Quanti Amici”, “Terapia”, “Bianco e Nero” e il più recente “La Reina”.

In tutte le date sarà accompagnata alla consolle da Don Ciccio, pioniere della black music in Italia con trenta anni di attività alle spalle, nonché general manager dell’etichetta Love University Records che ha prodotto tutti i dischi di Mama Marjas.

A seguire le prime date:

20.02 – Largo Venue, Roma

28.02 – Cap 10100, Torino

29.02 – Bloom, Mezzago (MB)

21.03 – Barrio Verde, Alezio (LE)

03.04 – Lumiere, Pisa

04.04 – The Tube, Savona

17.04 – Magazzino 47, Brescia

18.04 – Mercato Sonato, Bologna

This happens because the functionality/content marked as “Google Youtube” uses cookies that you choosed to keep disabled. In order to view this content or use this functionality, please enable cookies: click here to open your cookie preferences.