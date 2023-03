Malta: al via le associazioni cannabiche

È passato più di un anno da quando Malta ha decriminalizzato il consumo di cannabis a scopo ricreativo, permettendo il possesso fino a sette grammi a persona e la coltivazione di quattro piantine per nucleo familiare.

E dopo un 2022 burrascoso, segnato da rallentamenti e battute d’arresto, l’autorità per la cannabis dell’isola ha annunciato che da oggi, 28 febbraio, è possibile candidarsi per l’apertura della propria associazione cannabica, svelando tutti i requisiti necessari e le condizioni da rispettare.

Leonid McKay, presidente esecutivo dell’Autorità per l’uso responsabile della cannabis (ARUC), ha definito “pioneristica” l’iniziativa attuata, sottolineando che quello maltese è il primo quadro normativo del suo genere in Europa e che commettere degli “errori” su un fronte così nuovo sia del tutto plausibile.

APRIRE UN’ASSOCIAZIONE CANNABICA A MALTA: TUTTO CIÒ DA SAPERE

Il costo della candidatura ammonterà a circa 1.000 euro e la licenza per la coltivazione e la vendita di cannabis, assegnata dopo un lungo colloquio preliminare, avrà validità di un anno.

Ogni organizzazione è responsabile dell’intera produzione di cannabis, dal seme alla vendita, che il club dovrà coltivare autonomamente senza poterla acquistare da terzi o da altre associazioni.

Infatti, al momento della presentazione della domanda, i due fondatori, non necessariamente maltesi ma residenti a Malta da almeno cinque anni, assieme alla sede che ospiterà l’associazione, dovranno indicare un campo dedito alla coltivazione, che però non potrà essere visibile al pubblico.

Inoltre, chi ha già un terreno adibito per un altro scopo, potrà fare direttamente richiesta al Ministero dell’Agricoltura di destinarlo per la coltivazione di cannabis.

Ogni associazione può avere un massimo di 500 associati e detenere fino a 500 grammi di cannabis senza alcun limite di THC, oltre a una quantità variabile in base al numero degli iscritti, che potranno registrarsi ed essere membri di un solo club per volta.

Oltre alla cannabis, le organizzazioni potranno distribuire materiali quali grinder, cartine e servire bevande, ma non alcolici, indispensabili per limitare l’effetto lappa che accompagna ogni fumatore nella sua sessione.

Invece, tra i divieti imposti:

i club dovranno tenersi a un minimo di 250 metri di distanza dalle scuole e dai centri giovanili, ma possono essere allestiti anche in zone residenziali;

dalle scuole e dai centri giovanili, ma possono essere allestiti anche in zone residenziali; le insegne non potranno pubblicizzare in alcun modo la vendita di cannabis;

in alcun modo la vendita di cannabis; il prezzo delle infiorescenze deve essere inferiore a quello del mercato nero.

Per la questione tasse da pagare sul profitto realizzato, sono ancora in corso discussioni con il Commissariato per stabilire se l’IVA sarà applicata anche alla cannabis o meno.

Infine, per garantire che le associazioni operino in conformità con la legge, l’ARUC ha promesso incontri mensili con le ONG che li rappresentano e l’istituzione di diversi dipartimenti che si impegnino nella ricerca, per la concessione delle licenze e che assicurino la giusta applicazione della normativa.

CANNABIS CLUB E ORGANIZZAZIONI NO PROFIT: LA DIFFERENZA

Come spiegato da Andrew Bonello di ReLeaf Malta, la principale differenza tra i cannabis social club spagnoli e le associazioni cannabiche di Malta è che, contrariamente ai CSC, “la legge maltese non consente la socializzazione e la condivisione per quanto concerne l’uso di cannabis”.

I CSC sono “luoghi sicuri” dove i consumatori non hanno paura dell’arresto e possono godersi in tranquillità la propria genetica preferita, scegliendo, in base alla proprie esigenze, tra i diversi metodi di assunzione.