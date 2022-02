Magica musica tour 2021 – Venerus

Il cantautore milanese Venerus è uno dei nomi più interessanti emersi nella musica italiana degli ultimi anni. La sua musica non è pop, non è rap, non è elettronica, non è soul, non è indie, non è cantautorato. È tutto questo masticato e restituito in maniera originale.

Così, oltre ogni etichetta, nel febbraio 2021 è uscito il suo disco d’esordio, Magica musica, con collaborazioni con artisti con storie e sensibilità diverse (dai Calibro 35 a Rkomi, fino a Frah Quintale e Gemitaiz), che il musicista ha portato in tour suonando in più di trenta città italiane.

Quella serie di concerti ora è diventata un album dal vivo, intitolato Magica musica tour 2021. Rispetto alle versioni originali i pezzi hanno una veste più elettrica, che fa a meno di una parte degli arrangiamenti usati in studio insieme al produttore Mace. L’attitudine è sempre quella di un artista anticonformista con una visione di scrittura a metà tra lo sciamanesimo e gli esperimenti in laboratorio che non si accontenta di applicare alla sua musica formule stereotipate di successo.