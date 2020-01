Macrolibrarsi: il successo “naturale” del primo e-commerce di prodotti alternativi in Italia

Prodotti erboristici, cosmesi naturale, alimenti biologici e tanti libri. L’offerta di Macrolibarsi è la limpida espressione della filosofia che ha portato una piccola azienda di Cesena a gestione famigliare a diventare il più grande e-commerce in Italia nella vendita di libri e prodotti alternativi per il benessere di corpo, mente e spirito.

Tutto è partito trent’anni fa quando Angelo Francesco Rosso e la sua famiglia si sono posti l’obiettivo di dare un contributo concreto per creare un mondo più sano e ecologico. Volevano essere il motore del cambiamento che auspicavano per il pianeta e così si sono mossi creando dieci anni fa un luogo dove vivere in armonia con la natura e che rappresenta un’alternativa tangibile per uno stile di vita sostenibile.

In questo video la famiglia si racconta in una testimonianza che trasuda bellezza e che è possibile vivere sulla propria pelle visitando l’azienda e partecipando ad una delle tante attività.

Macrolibrarsi oggi è una fattoria, un negozio, due riviste e un grande evento che ogni anno rinnova il suo voto d’amore per il mondo. Ha 60 dipendenti che lavorano ogni giorno all’interno delle varie strutture dell’azienda nel rispetto della filosofia e della passione verso il biologico, ma il successo di questa encomiabile realtà italiana, non la fanno i numeri, quanto l’ispirazione che si sprigiona quando l’uomo e la natura lavorano in sintonia. «Dipendiamo in tutto dalle multinazionali, anche per la socialità», è una delle tante riflessioni che colpiscono di questo video. «Con Macrolibrarsi mostriamo che è possibile essere autosufficienti, quindi liberi.»

