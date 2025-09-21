EventiLifestyle

Il Macrolibrarsi Fest sta per tornare

Il Macrolibrarsi Fest sta per tornareDal 27 al 28 settembre, sempre alla Fiera di Cesana ad ingresso rigorosamente gratuito. Due giorni di libertà, benessere e consapevolezza.

Saranno presenti 300 stand e un programma ricco di workshopconferenzeclassi esperienziali, show-cooking, musica, intrattenimento e tanto altro… Un evento unico e imperdibile, in cui condividere storie, sorrisi, e scoperte

Non perdete l’occasione di partecipare a un evento che unisce star bene, consapevolezza e comunità.

Tutte le informazioni su www.macrolibrarsifest.it

 

