Macrolibrarsi Fest 2020: segui la via green

Sabato 19 settembre 2020 torna l’appuntamento con la festa di compleanno del Macrolibrarsi Store: l’attesissimo Macrolibrarsi Fest. Insieme celebreremo i sette anni di apertura del Macrolibrasi Store a Diegaro di Cesena, con una festa ancor più ricca di eventi e novità rispetto alle precedenti edizioni.

Oltre l’evento: la diretta streaming

La particolarità di quest’anno è la diretta streaming che si affiancherà all’evento fisico, in modo che tutti gli amici di Macrolibrarsi che non possono raggiungerci direttamente alla festa potranno ugualmente partecipare a questo straordinario evento con un palinsesto dedicato: sarà un modo per ritrovarsi vicini da lontano, come è stato per le due edizioni del Vivi Consapevole Live, l’evento in streaming che abbiamo organizzato durante il lockdown e che ha riscontrato un successo di pubblico straordinario (oltre 150mila spettatori nelle due edizioni).

Il Macrolibrarsi Fest sarà come sempre a ingresso gratuito e proporrà un programma in contemporanea che si svolgerà su otto diverse aree: palco, sala eventi, showcooking, tatami, bimbi, trattamenti, laboratori creativi, Via degli Aromi e Via del Sapori.

Una grande festa

La festa avrà inizio alle 10:00 e continuerà fino alle 22:00 e per l’occasione il nostro negozio sarà aperto, nello stesso orario, con una scontistica davvero invitante: 15% per tutti e su tutti i prodotti.

Quest’anno avremo anche due ospiti d’eccezione, ovvero Franco Berrino e Daniel Lumera.

Franco Berrino ci parlerà di alimentazione, stili di vita e salute: sarà l’occasione per vedere e conoscere dal vivo uno straordinario scienziato e divulgatore, un grande saggio capace di trasmettere al pubblico quella scintilla verso il cambiamento, verso la via dell’alternativa naturale, che coincide perfettamente con la mission di Macrolibrarsi. Daniel Lumera, esperto riconosciuto a livello internazionale nel campo della meditazione, ci regalerà uno straordinario intervento sulla biologia della resilienza facendoci capire in che modo non solo i nostri stili di vita, ma soprattutto le nostre emozioni sono in grado di influire sulla nostra biologia. Il messaggio portato da Daniel è che la mente è più forte dei nostri geni.

Altri ospiti d’eccezione saranno il dottor Stefano Manera, specializzato in medicina di segnale, e Selene Calloni Williams esperta in psicologia ed ecologia profonda, sciamanismo, yoga, filosofia e antropologia.

Tutto questo e molto altro al Macrolibrarsi Fest 2020! Save the date: sabato 19 settembre al Macrolibrarsi Store, in via Emilia Ponente 1705 a Diegaro di Cesena, e in diretta streaming sui nostri canali con un programma dedicato.

a cura della redazione di Macrolibrarsi.it