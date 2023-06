Il Lussemburgo si prepara al voto per la legalizzazione

Sono passati più di 4 anni da quando il Lussemburgo ha manifestato la volontà di legalizzare la cannabis e a breve si arriverà alla prima votazione.

Prevista nell’accordo di coalizione 2018-2023, la legge sulla depenalizzazione della cannabis ricreativa “sarà discussa e votata in seduta pubblica durante la settimana del 26 giugno“, si può infatti leggere sul sito della Camera dei Deputati del Paese, in cui viene illustrata la proposta di legge.

LUSSEMBURGO: LA LEGGE PER LA LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS

Gli obiettivi della legge sono due: quello di rendere legale l’autoproduzione di cannabis per i maggiorenni e quello di creare un mercato regolamentato dallo Stato con 14 punti vendita sul territorio nazionale.

COLTIVAZIONE DOMESTICA E CONSUMO DI CANNABIS

L’obiettivo è quello di consentire ai residenti adulti di coltivare a casa propria fino a quattro piante a partire da semi. Le piante non devono essere visibili dalle aree pubbliche. Anche il consumo di cannabis deve avvenire in casa, pena una multa fino a 250 euro.

IL MERCATO REGOLAMENTATO

La vendita di cannabis non sarà consentita ai minori e ai non residenti. Lo Stato controllerà la catena di produzione, con due produttori previsti in Lussemburgo, nonché i punti vendita e i prezzi. Per acquistare cannabis in uno dei 14 punti vendita, bisogna essere residenti in Lussemburgo e avere almeno 18 anni.

I punti vendita devono garantire, attraverso un sistema informatico comune, che non venga superata la quantità massima di 5 grammi al giorno, per acquisto e per cliente. Alla riunione del Comitato per la Giustizia di mercoledì scorso, il Ministro Sam Tanson ha sottolineato che l’uso ricreativo della cannabis nelle carceri rimane proibito.

MULTE E PENE DETENTIVE

Chi consuma cannabis ricreativa o prodotti derivati ​​in un luogo diverso dalla propria abitazione o residenza abituale rischia una multa tra i 25 e i 500 euro. Lo stesso vale per coloro che detengono, trasportano o acquistano per uso personale una quantità di cannabis ricreativa o prodotti derivati ​​fino a tre grammi.

Inoltre, chiunque possieda, trasporti o acquisti per proprio uso una quantità di cannabis ricreativa o prodotti derivati ​​superiore a tre grammi, rischia alternativamente:

– pena detentiva da otto giorni a sei mesi

– una multa da 251 a 2500 euro

– reclusione e multa.

Se la legge verrà approvata, il Lussemburgo sarà il primo Paese in Europa a legalizzare completamente la cannabis a scopo ricreativo dopo che Malta ha reso legale la coltivazione domestica e le associazioni cannabiche nel dicembre 2021.