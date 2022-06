Lumen, uno dei più grandi e prosperi ecovillaggi in Italia

LUMEN in latino significa luce, quella che un giorno del 1992 Davide Pirovano e Milena Simeoni hanno visto dinanzi a una cascina a San Pietro in Cerro, in provincia di Piacenza, nella Pianura Padana. Lì, senza pensarci troppo, decidono di investire le loro competenze, energie e risparmi.

Il loro intento iniziale non era creare una comunità, bensì quello di cambiare vita, avviare un maneggio e sviluppare stili di vita sani attraverso la medicina naturale.

Con i primi corsi e l’apertura della Scuola di Naturopatia, tuttavia, alcuni dei partecipanti si sono chiesti se quel luogo così grande, quel contesto, quell’atmosfera e quel gruppo non fossero un’occasione perfetta per avviare una comunità intenzionale. È stato così che, nel giro di poco tempo, si è venuto a creare un primo piccolo nucleo di comunità.

I primi anni sono stati di fermento. C’è stato bisogno di ri-costruire e ri-qualificare lo spazio, e tantissime persone sono venute da tutta Europa a dare il proprio contributo.

In questo modo, in poco meno di trent’anni LUMEN è diventata la casa di una sessantina di persone. E nonostante in Italia i tassi di natalità siano ai minimi, in questa comunità ci sono una trentina di bambini.

LUMEN RADDOPPIA

Le radici di LUMEN affondano nella crescita personale e nella medicina naturale quindi è normale che proprio dalla scuola di Naturopatia arrivino la maggior parte delle risorse che permettono a questa realtà di essere economicamente autosufficiente al 100%.

Una sua particolarità è infatti quella di garantire un reddito a tutte le persone che vivono all’interno dell’ecovillaggio attraverso le varie attività che promuove. Ci riferiamo in particolare a corsi di massaggi e di cucina naturale, ai libri e alla loro casa editrice, alla gestione di centri benessere e termali oltre all’e-commerce di prodotti sani per la natura e per l’uomo.

Simbolo di un progetto che funziona, oggi LUMEN si prepara ad aumentare gli spazi presenti a San Pietro in Cerro, arrivando a poter contenere circa 100 persone. Inoltre sta per aprire un secondo ecovillaggio a San Cresci, in Mugello, immerso un’oasi verde nei pressi del lago di Bilancino, la Sieve, Monte Giovi, Monte Senario.

Attualmente questo secondo ecovillaggio non è ancora abitato, ma in fase di progettazione e ristrutturazione. I primi insediamenti si prevedono nella primavera del 2023 con una prospettiva di accoglienza per 100 persone.

Se da una parte l’ecovillaggio a San Cresci intende portare avanti le attività che caratterizzano il primo – mensa comunitaria, spazio gioco e parco giochi, educazione parentale, sala meditazione, spazi di co-working, falegnameria/officina – si aprirà anche anche all’agricoltura e al turismo.

Un modello di ecovillaggio che mostra come l’imprenditoria, se sviluppata in un certo modo, possa essere una risorsa importante anche nella costruzione di un mondo diverso.