L’umanità produce 20.000 bottiglie di plastica al secondo

Quante bottiglie di plastica sono prodotte nel mondo ogni secondo? Un nuovo video virale tenta di fornire una risposta. Humanity’s impact, corto realizzato dal canale youtube SDGAction per pubblicizzare l’omonima app, tenta di quantificare con esattezza l’enorme quantità di bottiglie di plastica che annualmente vengono prodotte dall’uomo. Nel video, un ipotetico sito per “testare gli effetti dell’impatto dell’umanità” viene coperto da una incessante valanga di bottiglie di plastica, che colpiscono l’ambiente circostante a una media di circa 20.000 al secondo e oltre un milione al minuto, ovvero l’esatta quantità prodotta globalmente ogni sessanta secondi. Il video continua fornendo un altro dato particolarmente rilevante: delle 20.000 bottiglie prodotte ogni secondo, soltanto una percentuale vicina al 9% viene effettivamente riciclata, mentre il restante 91% viene bruciata o finisce dispersa nell’ambiente.

