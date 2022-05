La città di Losanna ha anticipato il piano per la legalizzazione sperimentale della cannabis in Svizzera, che prenderà il via alla fine dell’anno.

La principale differenza con il progetto della città di Basilea, che partirà quest’estate, è che, invece che nelle farmacie, la cannabis sarà disponibile per i residenti maggiorenni in un negozio apposito in centro città.

“Il luogo non avrà una connotazione medica”, ha infatti sottolineato l’assessore municipale Emilie Moeschler, responsabile del dicastero dello sport e della coesione sociale.

LEGALIZZAZIONE SPERIMENTALE A LOSANNA, I DETTAGLI DEL PROGETTO

Il progetto, denominato Cann-L, inizierà alla fine del 2022 e durerà quattro anni e mezzo. L’obiettivo è appunto di valutare gli effetti di un simile modello sul consumo, sia in termini di salute che di sicurezza.

Il prezzo di vendita sarà uguale a quello applicato sul mercato illegale (10-13 franchi al grammo) e, secondo le regole previste, gli acquirenti potranno procurarsi fino a 10 grammi di THC al mese (ossia circa 100 grammi di erba con il 10% di THC o 50 grammi di quella con il 20%). Sarà inoltre vietato il consumo in pubblico e la rivendita del prodotto acquistato.

I progetti avviati in Svizzera, che verranno implementati anche in altre città soprattutto nella Svizzera tedesca, sono resi possibili dalla revisione della legge sugli stupefacenti, entrata in vigore il 15 maggio 2021, per la quale è possibile avviare dei progetti pilota per la distribuzione controllata di cannabis a uso ricreativo per gli adulti.

Obiettivo di questi progetti – come ha spiegato l’Ufficio federale della sanità pubblica – è di “fornire una base scientifica in vista della emanazione di una possibile futura modifica alla legge che regola gli stupefacenti”.