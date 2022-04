Da mercoledì 8 giugno a domenica 26 giugno presso la Fiera di Bergamo torna la nuova edizione de Lo Spirito del pianeta, come sempre a ingresso libero.

Lo Spirito del Pianeta è l’unico festival che si svolge in Italia dedicato ai popoli indigeni, con musiche e culture etniche. Quest’anno saranno 20 i gruppi provenienti da tutto il mondo che si esibiranno con le loro danze e canti tradizionali.

Il festival vuole mettere in scena lo spirito del pianeta non solo attraverso spettacoli di musica e danza (su tre palchi diversi), ma anche con ristoranti etnici e tradizionali, un area dedicata ai 170 stand presenti di artigianato provenienti da tutto il mondo, oltre che negozi dedicati a prodotti in canapa e affini. Inoltre ci sarà anche un’area olistica.

Ma la novità assoluta di questa edizione del festival sarà l’allestimento di uno spazio dedicato alla spiritualità.

E non è tutto: per quest’edizione ci saranno ben 9 “uomini medicina” (termine inglese usato per descrivere guaritori tradizionali e leader spirituali dei nativi nordamericani e di altri popoli indigeni o aborigeni).

E, dulcis in fundo, un albero sui cui rami si potranno appendere le proprie preghiere, scritte su pezzi di stoffa di vari colori.

Inoltre come da ormai diversi anni ci saranno conferenze, laboratori sia per approfondire le culture dei gruppi presenti che per sviluppare dibattiti e conoscenza su tutto l’universo.

Come per tutte le edizioni precedenti inoltre grande è l’attenzione del festival affinché “l’impronta” dell’evento sul territorio sia a impatto zero, per questo ci saranno le associazioni che aiuteranno a raggiungere l’80% di raccolta differenziata.

Anche quest’anno Dolce Vita sarà media partner ufficiale dell’evento con cui condividiamo pienamente i valori, per essere aggiornati sul programma completo visitate www.lospiritodelpianeta.it.