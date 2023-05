Si svolgerà a Clusone, la “capitale” della bellissima Val Seriana, una delle valli più conosciute della bergamasca, da sempre punto di riferimento per i “fuori porta” dei bergamaschi di città e dei milanesi.

Appuntamento culturale internazionale che fa parte delle manifestazioni di “Bergamo Brescia Capitali della cultura 2023”. Sarà animato da 20 gruppi indigeni da tutto il pianeta che proporranno come da tradizione del festival canti e balli delle loro tribù, oltre che seminari e incontri con il pubblico per raccontare le loro culture spesso tramandate oralmente di generazione in generazione. Ci sarà inoltre un padiglione fieristico con 100 espositori da tutto il pianeta, oltre che un’area olistica, un’area ristoranti di 3.000 mq con cucina sia locale che etnica. Presente la ormai iconica area per l’accensione del fuoco sacro e villaggi tradizionali dei gruppi indigenti (tra cui le famose teepee, le tende degli indiani d’America).



Parallelamente al programma degli spettacoli del festival conferenze, laboratori, cerimonie, workshop su temi come la spiritualità e le medicine dei nativi nordamericani e di altri popoli indigeni o aborigeni.



Da sempre attento all’ambiente e al rispetto per la madre terra, il festival anche quest’anno avrà un focus tutto dedicato all’Amazzonia e alla tutela delle lingue tradizionali, garantito dalla presenza di membri del ministero degli affari indigeni del Brasile, il Governatore di una regione in Kenya da dove proverranno il gruppo dei Maasai, oltre che delegati Mapuche del Cile.

La struttura al coperto garantirà la realizzazione degli spettacoli anche in caso di maltempo. Considerando la folta affluenza, sarà garantito un ampio parcheggio per 3000 posti auto. Come sempre l’ingresso è libero. Il festival si svolgerà dalle 19 alle 14 durante i giorni feriali. Il sabato dalle 17 alle 24 e la domenica dalle 12 alle 24. La location a Clusone (Località La Spessa) è già conosciuta per i suoi motoraduni e raduni per camperisti ed è collegata a Bergamo da una pista ciclabile per mountain bike, ebike etc.



Trovate tutti gli aggiornamenti su www.lospiritodelpianeta.it.