L’Italia ha rilasciato il primo permesso per produrre farmaci dalla cannabis

Il ministero della Salute italiano, con un apposito decreto, ha rilasciato il primo permesso alla produzione e alla vendita di canapa che sarà successivamente utilizzata per estrarne i principi attivi ad uso farmaceutico. Lo storico permesso è stato concesso a Bio Hemp Farming, consorzio agricolo italiano composto da Bio Hemp Trade e dalla Cooperativa Palma D’Oro.

Si tratterà di principi attivi (in particolare CBD) estratti da piante di cannabis certificate legali a livello europeo, ci0è canapa industriale con livelli non psicoattivi di THC. Ma si tratta di un passo in avanti nella creazione anche in Italia di una filiera certificata per estrarre principi attivi per farmaci a base di cannabidiolo.

La coltivazione delle piante avverrà in Puglia, nei 300 ettari a disposizione della cooperativa Palma D’oro. La canapa sarà successivamente stoccata presso i locali dell’azienda (a Cerignola, provincia di Foggia) e poi verrà ceduta ad un’officina farmaceutica autorizzata che procederà all’estrazione dei principi attivi.

«Dopo un lavoro durato anni fatto di interlocuzioni con i Ministeri competenti nel tentativo di trovare la strada migliore dal punto di vista regolatorio e di sicurezza per procedere alla cessione di canapa finalizzata alla produzione di farmaci, siamo fieri di aver raggiunto questo importante traguardo, che per noi è il riconoscimento del duro lavoro iniziato tanti anni fa. Ora anche per l’Italia si aprono possibilità importanti in un mercato sempre più strategico a livello internazionale» ha dichiarato Pietro Paolo Crocetta, presidente di Bio Hemp Farming.