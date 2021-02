Linton Kwesi Johnson: un libro per conoscere l’inventore della dub poetry

È il secondo libro di una scrittrice genovese su un artista che sembra avere con il nostro paese, e con la Liguria in particolare, un rapporto speciale. Stiamo parlando di Linton Kwesi Johnson, che proprio in Italia ottenne i primi riconoscimenti per le sue poesie grazie all’opera del suo traduttore italiano, Gianni Galli.

LKJ d’altronde è un personaggio rilevante da molti punti di vista: musicale, poetico e politico. La militanza politica e la denuncia sociale dei suoi versi sono sempre presenti e ancora attuali, le sue parole vanno ricordate per ribadire la necessità di svegliare le coscienze e di non fare passi indietro per ciò che riguarda la giustizia sociale. Per questo “Inglan is a bitch” di Mara Surace è l’occasione giusta per approfondire la conoscenza di una delle figure più importanti della musica reggae contemporanea che detiene insieme al poeta giamaicano Oku Onuora il titolo di inventore della Dub Poetry. Sia LKJ che Oku infatti avevano iniziato questo tipo di ricerca senza sapere l’uno dell’altro. La ricerca è quella del Word Sound & Power, una riscoperta del vero potere delle parole, attingendo dal “patois” giamaicano e dal “dread talk’”dei Rasta, radice comune per entrambi nativi della Giamaica.

La lettura del libro è scorrevole e piacevole e la vita del poeta viene raccontata con particolare riferimento agli avvenimenti di quegli anni a Londra e di quando ancora adolescente, unendosi al movimento delle Black Panthers, attraverso la politica, collaborando e diventandone poi il direttore del giornale “Race Today”, LKJ si avvicinerà alla poesia e alla musica. Poesia/musica che userà spesso per denunciare le arroganti politiche sociali del governo di Margaret Thatcher, il razzismo, il fascismo, le brutali repressioni e le discriminazioni della polizia, che colpiscono non soltanto gli immigrati caraibici.

Il libro descrive, con interviste rilasciate dal poeta, l’esordio discografico folgorante di “Dread, Beat and blood”, la collaborazione magica con Dennis Bovell & Dub Band con show e concerti in tutto il mondo, fino agli ultimi lavori, i riconoscimenti e premi internazionali, approfondendo gli album e le poesie/song più conosciute. Non mancano cenni antropologici e background musicale così come l’intervista a Gianni Galli e al dub poet ligure U Carbun.

a cura di PAPA PAUL – Rasta snob