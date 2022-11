Siamo una piccolissima realtà agricola mantovana e i fiori di canapa che coltiviamo in maniera naturale sono la base della nostra filiera.

Trattiamo i fiori di canapa per poterli usare come veri e propri alimenti. Dal campo alla tavola passando per il nostro laboratorio alimentare, otteniamo una materia prima sicura, di qualità e semplice da usare.

Ma soprattutto abbiamo un approccio differente.

Quando parliamo di cannabis è come se parlassimo di vino: un prodotto cioè che si può apprezzare per le sue mille tonalità aromatiche, oltre che per le ben note proprietà benefiche.

Il risultato del nostro lavoro si traduce in prodotti innovativi per la cucina, da quella di casa fino a quelle degli chef più interessanti nel panorama della food scene: fiori utilizzabili come spezie e insaporitori, come olio aromatizzato e molto altro ancora, persino un buon caffè.

I nostri prodotti permettono infine di rivelare le proprietà della canapa anche a chi non la conosce. Presto, e a buon diritto, la cannabis sarà una spezia di uso comune tra gli italiani passando proprio dalle loro cucine.

Qualità del prodotto, rigore nella tracciabilità e rispetto per l’ambiente sono le parole d’ordine della nostra piccola cantina cannabica.

Vieni a scoprirci e prova i nostri prodotti su www.lilgreen.it.