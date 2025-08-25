Leoncavallo, cuore ribelle di Milano: perché difenderlo è difendere la città

Il centro sociale Leoncavallo rappresenta un tassello fondamentale nella storia controculturale e meticcia di Milano, una città che da sempre naviga tra la crescente deriva commerciale e turistica e la presenza di zone di resistenza politica e sociale, dove sedimentare pratiche di antagonismo e di sperimentazione civica. Nato dalla storica occupazione di un’area dismessa in via Leoncavallo nel 1975, lo spazio ha incarnato fin da subito una visione ampia e inclusiva della vita e della società, miscelando partecipazione politica, servizi sociali e controcultura.

Lo sgombero anticipato rispetto alla data ufficiale programmata per settembre rappresenta un ulteriore pugno di ferro contro questa spinta sovversiva che aveva dato vita al Leoncavallo, uno spazio che in sé racchiude le molte contraddizioni e complessità della stessa Milano, riflettendo tensioni sociali, culturali e politiche.

LEONCAVALLO: LA STORIA DI UNA MILANO ANTIFASCISTA

Il Leoncavallo affonda le sue radici nella memoria e nella pratica di una Milano antifascista e resistente, legando la propria identità agli eventi drammatici di fine anni Settanta, in particolare al ricordo di Fausto Tinelli e Lorenzo “Iaio” Iannucci, giovani militanti del centro uccisi in un agguato fascista nel 1978. Questi fatti sedimentano un impegno civile e politico che sfidava apertamente la violenza neofascista, trasformando il Leoncavallo in un presidio di memoria viva e di contrasto contro ogni forma di oppressione, intolleranza e odio.

Nel tempo, il Leonka divenne un punto di riferimento imprescindibile per una Milano che vuole essere città di resistenza e di rifiuto delle imposizioni autoritarie, di solidarietà e di antifascismo militante.

MILANO METICCIA: INCLUSIVITÀ E SERVIZI PER GLI IMMIGRATI

Il Leoncavallo ha incarnato una Milano meticcia, aperta e inclusiva, capace di accogliere e sostenere immigrati e poveri, marginalizzati dalle strutture pubbliche carenti. Attraverso la creazione di asili nido, scuole popolari, consultori ginecologici e mense popolari, lo spazio ha contribuito a costruire un modello di convivenza solidale e di mutualismo urbano, trasformando la diversità culturale in un’opportunità di arricchimento e coesione sociale.

In questo senso, il Leoncavallo rappresenta un’alternativa alle politiche migratorie e sociali dominanti a Milano, spesso imperniate su logiche di esclusione. Qui, al contrario, la cittadinanza si pratica quotidianamente attraverso l’inclusione e il riconoscimento dei diritti e delle dignità di tutt3, in una sfida diretta alle tendenze xenofobe e turbocapitaliste.

SPERIMETAZIONE CULTURALE E ARTISTICA: UN LABORATORIO CITTADINO

Il Leoncavallo è stato uno spazio di vivace sperimentazione culturale e artistica, organizzando attività eterogenee che spaziano dalla musica al teatro, dalla pittura ai laboratori video, fino alla realizzazione di documentari e alla divulgazione tramite la radio. La presenza di collettivi musicali, artisti visivi, fotografi e performer ha fatto dello spazio un laboratorio dinamico di cultura popolare dal basso, in cui la creatività si intreccia con la politica e l’impegno sociale.

Lo spazio ha dato vita a eventi e rassegne che hanno inciso profondamente nell’identità culturale di Milano, opponendosi alla mercificazione dell’arte e alla monocultura finanziaria. Qui la cultura si è fatta pratica di liberazione e di resistenza, capace di generare senso e comunità.

LA TERRA TREMA: LA MILANO RURALE E SOSTENIBILE

Tra le esperienze più significative promosse dal Leoncavallo c’è il mercato agricolo “La Terra Trema”, un progetto dedito alla valorizzazione della filiera corta e della sostenibilità ambientale. Questo appuntamento fisso ha messo al centro il rapporto diretto e consapevole tra il mondo urbano e quello rurale, opponendosi allo sfruttamento industriale e alla disumanizzazione della produzione agroalimentare.

Attraverso la promozione di un’economia circolare, radicata nel territorio e attenta alla salute e all’ambiente, il mercato ha stimolato una riflessione sulle connessioni etiche ed economiche tra città, campagna e consumo, rendendo praticabile l’idea di una Milano più “rurale” e sostenibile, legata al benessere collettivo.

MILANO ANTIPROIBIZIONISTA

All’interno del Leoncavallo la questione della cannabis ha rappresentato non solo una battaglia per la legalizzazione e l’uso consapevole, ma un vero e proprio gesto politico e culturale di protesta contro la repressione, l’alienazione e la marginalizzazione sociale. Come recitava il motto del Leonca contro il ddl sicurezza “l’unica sicurezza è seminare il dissenso”; una frase che riassume l’intento di coltivare consapevolezza politica e critica verso disposizioni proibizioniste tese ad alimentare la psicosi del controllo e la repressione di ogni forma di dissenso.

Questa lotta si inserisce in un più ampio discorso di autodeterminazione e di costruzione di comunità resistenti, che rifiutano l’autoritarismo e promuovono il diritto alla partecipazione libera e critica alla società.

MILANO STREET ART

Il Leoncavallo ha da sempre rappresentato uno snodo fondamentale per l’espressione e la valorizzazione della street art a Milano, sostenendo progetti di writer e artisti urbani che hanno trasformato i suoi muri in un vero e proprio museo a cielo aperto. In particolare, i graffiti di Dauntaun sono stati riconosciuti e tutelati a livello legale per il loro valore artistico e culturale, un caso unico che testimonia come l’arte urbana, qui, non sia mai stata mero decoro ma mezzo di attivismo politica.

Le opere presenti al Leoncavallo rappresentano messaggi di ribellione, inclusione, memoria collettiva e solidarietà, elementi chiave di una realtà che fa dell’arte uno strumento di lotta e di azione diretta.

MILANO PUNK

A partire dagli anni Ottanta, il movimento punk ha costituito uno degli elementi identitari più forti del Leoncavallo, con la nascita di Helter Skelter — un progetto culturale e musicale che sfidava le aggregazioni politiche tradizionali. Helter Skelter è stato molto più di uno spazio di concerti: un laboratorio di lotta politica, solidarietà tra praticanti e sperimentazione culturale, dove convivevano etica punk, autodeterminazione e aperture alle diverse controculture giovanili.

Questa esperienza ha reso il Leoncavallo centro propulsore dell’hardcore indipendente e della scena alternativa milanese, gettando le basi per altre realtà di movimento e autogestione, come il Cox 18. Helter Skelter testimonia come il Leoncavallo fosse cruciale non solo per la musica ma per la formazione di una soggettività politica attiva e capace di resistere alle trasformazioni urbane e sociali aggressive.

MILANO FEMMINISTA

Il Leoncavallo è stato anche un punto di riferimento per le lotte femministe, ospitando assemblee, incontri e iniziative dedicate alla parità di genere e alla difesa contro tutte le forme di discriminazione e violenza nei confronti delle donne. Questa dimensione ha fatto del centro uno spazio di emancipazione, inclusione e supporto, che ha contribuito a un più ampio cambiamento culturale e politico, radicando nella città pratiche di liberazione e solidarietà di genere.

GIÙ LE MANI DALLA CITTÀ: CORTEO NAZIONALE SABATO 6 SETTEMBRE

In un momento cruciale per il futuro del Leoncavallo e per la città di Milano, è fondamentale riconoscere e valorizzare uno spazio che ha rappresentato e rappresenta tuttora una resistenza tenace contro le logiche di repressione, mercificazione e gentrificazione. Per continuare a difendere e immaginare nuove strade di partecipazione, autogestione e cultura dal basso, è essenziale partecipare al corteo nazionale di sabato 6 settembre. La manifestazione attraversa le date del festival antirazzista Abba Vive dal 5 al 7 settembre al Parco Sempione.

Giù le mani dalla città!