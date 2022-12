L’industria del cacao, soprattutto in Africa, sta devastando interi paesi. Solo in Costa d’Avorio, tra il 2003 e il 2019, le coltivazioni hanno divorato 2,4 milioni di km quadrati di foreste vergini, un’area grande quanto il Rwanda. Nel continente africano, il 45 per cento della deforestazione è causato dal cacao. Non solo: un quarto delle coltivazioni sorge su aree protette, che nessuno controlla.

L’allarme arriva da Trase Earth, associazione che si pone l’obiettivo di informare sulla deforestazione. Eppure, secondo la certificazione della Cocoa & Forest Initiative, il 70 per cento del cacao utilizzato proviene da filiere sostenibili. Il problema? Si tratta dell’ennesima autocertificazione che i colossi dell’economia si danno da soli.

I conti, del resto, non tornano: in Costa d’Avorio solo il 22 per cento del cacao prodotto viene tracciato. Il restante 78 è un mistero, non si sa da dove venga e come sia stato coltivato ma comunque viene esportato in tutto il mondo. E la zona d’ombra è negli intermediari tra i produttori e gli acquirenti finali. Qui la tracciabilità si perde e anche un cacao che viene definito sostenibile potrebbe non esserlo fino in fondo.

Lo scorso settembre l’Unione Europea ha approvato una legge che penalizza la commercializzazione di prodotti senza tracciabilità sicura, che include il divieto di deforestare e condizioni di lavoro adeguate. I paesi produttori sono contrari, perché una legge del genere è destinata ad aumentare tempi e prezzi dell’esportazione.

Anche Greenpeace si è detta scettica sulla legge: intanto perché ha un carattere internazionale e tratta la deforestazione dell’Africa come quella del Canada. Poi, perché lascia ampio spazio di manovra al mercato globale per aggirare i divieti. Nulla di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire.

Il problema, fa notare Greenpeace, è anche che non solo le foreste sono in pericolo: anche altri ecosistemi come le savane e le paludi vengono ogni anni devastati dall’industria, e questo cambiamento va ad alterare l’equilibrio del pianeta in modo significativo.

L’Europa, tuttavia, doveva fare qualcosa: il voto alla legge è arrivato all’indomani della certezza che il ritmo della deforestazione a livello globale viaggi velocissimo. Il numero degli incendi illegali in Amazzonia è salito ai massimi storici, per fare un esempio, e da tempo i consumatori e i rivenditori hanno iniziato a prendere coscienza del problema.