Legalizzazione in Germania: la legge arriverà in autunno

E’ la legge che, per la cannabis, farà da spartiacque in Europa. Parliamo della proposta di legalizzazione della cannabis in Germania che, oltre ad aprire il primo vero e proprio mercato ricreativo nel vecchio continente, ancora restio a liberare la cannabis e l’economia che ne deriva, e che segnerà la fine della guerra alla droga per come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi.

“Mi preoccupo di proteggere e aiutare le persone, non di punirle. Con la vendita controllata e regolata della cannabis in Germania, faremo la storia europea” aveva infatti sottolineato il commissario tedesco per le droghe Burkhard Blienert, mettendo l’accento sul nuovo approccio che porterà un “vero cambiamento di paradigma nella politica delle droghe e delle dipendenze”.

ANNUNCIATA LA LEGGE IN GERMANIA, MENTRE PARTONO GLI INVESTIMENTI

L’ultima cosa che mancava era la data di presentazione del progetto di legge e ci ha pensato il ministro della Salute Karl Lauterbachs, spiegando che sarà presentata il prossimo autunno.

Secondo Der Spiegel, infatti, “il processo inizierà con diverse discussioni del commissario federale per le droghe Burkhard Blienert con esperti nazionali e internazionali. Un progetto di legge seguirà poi nella seconda metà dell’anno, ha spiegato il ministro”.

La coalizione del semaforo vuole introdurre una “distribuzione controllata di cannabis per gli adulti a scopo di consumo in negozi autorizzati”, come dichiarato nell’accordo di coalizione e Lauterbach ha detto di aver rivisto la sua posizione originariamente negativa.

Secondo un rapporto degli analisti specializzati di BDSA, le vendite di cannabis legale in Germania dovrebbero raggiungere i 3 miliardi di dollari l’anno entro il 2026. Nel frattempo gli investitori stanno già puntando su questo nuovo mercato e le aziende che si occupano di cannabis medica, già legale ed affermata come il mercato più grande in Europa, hanno ricevuto finanziamenti sia dalla Germania che dagli Stati Uniti.