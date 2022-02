La legalizzazione in Germania per cambiare il paradigma sugli stupefacenti



“Mi preoccupo di proteggere e aiutare le persone, non di punirle. Con la vendita controllata e regolata della cannabis in Germania, faremo la storia europea”. Con queste parole Burkhard Blienert, che è il nuovo commissario tedesco per le droghe, ha sottolineato in un’intervista ala testata RND che l’approccio del nuovo governo vuole essere rivoluzionario e porterà un “vero cambiamento di paradigma nella politica delle droghe e delle dipendenze”.

Burkhard Blienert ha confermato che la stesura di nuove leggi in Germania non sarà un compito facile, ma che c’è un modello nella forma della legge sul controllo della cannabis proposta dai Verdi tedeschi nel 2015.

Oltre a proteggere la salute, riservando la cannabis agli adulti e affrontando di petto il mercato nero, il commissario alle droghe sa che dovrà affrontare questioni come il possesso personale, la pubblicità, la tassazione, la coltivazione domestica e le misure per cambiare il corso di altri stupefacenti illeciti come l’eroina e la cocaina.

Un approccio esteso a tutti gli stupefacenti

“Non dobbiamo lasciare i consumatori di stupefacenti da soli con i loro problemi. Vorrei concentrarmi non sulla repressione, ma sulla protezione e sull’aiuto ai tossicodipendenti. Il diritto penale non è né una medicina né una terapia. Dobbiamo responsabilizzare le persone e ridurre i rischi per la salute della dipendenza.

Non è stata data una data specifica per i tempi. Tuttavia, ha tenuto a garantire che saranno in vigore entro quattro anni. “Prima della fine di questo periodo elettorale, ci dovrebbe essere una legge che renderà legale per gli adulti comprare cannabis in Germania in modo controllato e sicuro. Questo è ciò che dice l’accordo di coalizione, e noi ci atterremo ad esso”, ha detto.